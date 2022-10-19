Число сделок с новостройками в Москве за месяц увеличилось на 22%

Общий объем реализованного жилья в сентябре 2022 года в Москве составил 5,3 тыс. лотов, или 255,3 тыс. кв. м (общий объем выручки — 77,4 млрд рублей). По сравнению с августом объем сделок на первичном рынке вырос на 22% в «лотах» и на 17% в «метрах», сообщили «Известиям» аналитики VSN Realty.

По данным экспертов, доля ипотечных сделок в массовом сегменте по итогам сентября незначительно сократилась до уровня 85% от общего числа продаж (–3% относительно августа). Аналогичный показатель в бизнес-классе составил 67% (сокращение — 7% к прошлому периоду).

Средняя и максимальная площадь для лотов сегмента комфорт-класса составили 44,5 и 108,9 кв. м, для лотов бизнес-класса — 57,9 и 169,8 кв. м соответственно, сказали аналитики.

Как рассказала генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова, в сентябре покупатели жилья массового сегмента оставались в бюджетах, которые сохраняются практически неизменными несколько месяцев — 11,7 млн рублей.

«А вот по проектам бизнес-класса средний бюджет уменьшился на 1 млн, до 23,5 млн рублей. При этом в ближайшем будущем возможна коррекция бюджетов покупки в сторону снижения как в комфорт-, так и в бизнес-классе, поскольку в сентябре стало известно о намерении Центробанка ужесточить требования к ипотеке под низкий процент, что подтолкнет девелоперов к проведению дополнительных маркетинговых мероприятий», — отметила она.

Ранее, 14 октября, совладелец группы «Родина» Владимир Щекин рассказал, что после провала спроса в марте-мае быстрее всего восстанавливалась активность покупателей в сегментах рынка новостроек премиум- и бизнес-класса. В первом случае число сделок почти утроилось с мая по август, во втором — удвоилось, отметил эксперт.