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В Приморье мобилизованные отработали стрельбы из Т-72Б и БТР-82А

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На полигоне в Приморском крае мобилизованные военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) совершенствуют навыки стрельбы штатным снарядом из танков и бронетранспортеров БТР-82А. Минобороны показало кадры боевых стрельб призванных в рамках частичной мобилизации.

Стрельбы выполняются на различных дистанциях. Экипажи упражняются в тактико-огневых стрельбах, которые характеризуются сложной тактической обстановкой и одновременным сочетанием огневых задач для применения всего комплекса вооружения боевой машины.

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Для наводчиков-операторов сокращено время показа мишеней, это усложняет выполнение стрельб.

Отмечается также, что мобилизованные отрабатывают фланговую стрельбу, стрельбу с ходу и с места, из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, а также имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника.

Ранее, 24 октября, сообщалось, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин прибыл на полигон, где проходят учения жители региона, попавшие под частичную мобилизацию. Глава региона передал бойцам 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 12 автомобилей, 20 квадроциклов и спецоборудование.

Двумя днями ранее, 22 октября, народный артист России Владимир Машков обратился к мобилизованным со словами поддержки и признательности. Он подчеркнул, что весь народ гордится ребятами, участвующими в спецоперации.

Накануне, 21 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретной даты завершения частичной мобилизации в РФ пока нет. При этом он отметил, что выводы о ходе частичной мобилизации пока делать рано, в ряде регионов она продолжается и уроки из процесса выносятся.

20 октября президент России Владимир Путин сам проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне Западного военного округа в Рязанской области. Во время визита Путин побывал в стрелковом комплексе, где мобилизованные отрабатывают способы стрельбы в составе подразделений под руководством командиров и инструкторов, которые уже имели ранее боевой опыт.

Президент России 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Он отмечал, что такая мера необходима для защиты страны, ее суверенитета.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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