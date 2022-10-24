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Губернатор Тульской области передал российским военным снаряжение и технику

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал бойцам 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии новое снаряжение и военную технику. Видео посещения полигона Дюминым публикуют «Известия».

Дюмин 24 октября прибыл на полигон, где проходят учения жители региона, попавшие под частичную мобилизацию. Он передал новое снаряжение и технику, в том числе 12 автомобилей, 20 квадроциклов и спецоборудование.

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Кроме того, губернатор пообещал закупить новую партию техники и лично следить за тем, чтобы военнослужащие были полностью укомплектованы и обеспечены всеми выплатами.

В этот же день, 24 октября, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и сформировать резервы для личного состава Вооруженных сил России.

Ранее, 20 октября, мобилизованные на полигоне в Рязанской области, ход подготовки которых оценил президент России Владимир Путин, рассказали, что им было выдано современное обмундирование и что они успешно проходят военную подготовку. Они заверили, что всем обеспечены.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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