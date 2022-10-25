Финансовое состояние новой первой леди Британии оценили более чем в $800 млн

Новая первая леди Великобритании, супруга премьер-министра Риши Сунака, Акшата Мурти предпочитает платить многомиллионные налоги не в Соединенном Королевстве, а в Индии, а также не хочет получать британское гражданство. Об этом 24 октября пишет Daily Mail.

Акшата Мурти происходит из богатой семьи. Ее отец индийский миллиардер Нараяна Мурти является основателем крупной IT-компании Infosys. Его состояние оценивается в $4,5 млрд.

По данным британских СМИ, Акшата Мурти владеет 1% акций компании отца, и ее финансовое состояние оценивается более чем в £700 млн (более $800 млн), что делает ее богаче короля Карла III.

В связи с этим Сунак неоднократно подвергался критике. В частности, в марте после начала спецоперации России по защите Донбасса Сунака, тогда занимавшего должность министра финансов Великобритании, обвинили в связях с РФ, так как Infosys осталась на российском рынке. После того как Акшату Мурти упрекли в получении «кровавых денег» от дивидендов, компания объявила о прекращении работы в России.

Позднее в апреле стало известно, что жена Сунака оставила гражданство Индии. Не являясь резидентом Великобритании, она избежала больших налогов на доходы своего бизнеса, полученные в других странах.

После скандала Мурти заявила, что будет платить налоги в Соединенном Королевстве со всех своих доходов компаний внутри страны и за ее пределами.

Риши Сунак и Акшата Мурти познакомились во время учебы в Стэнфордском университете. Будущие супруги получали степень магистра делового администрирования. Они поженились в 2009 году, воспитывают двух дочерей.

Сунак был избран новым премьер-министром Великобритании 24 октября. На пост его утвердил король Карл III.

До этого Сунак занимал должность главы министра финансов Британии.

Предшественник Сунака Лиз Трасс заявила о своей отставке 20 октября. Она занимала должность премьер-министра всего 44 дня.