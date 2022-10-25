В МИД РФ указали на угрозу прямого столкновения России и НАТО

Продолжение поставок оружия Киеву приближает ситуацию к опасной черте прямого столкновения России и НАТО. Об этом 25 октября заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

«США наращивают накачку Украины вооружениями, предоставляют развединформацию, что не только затягивает боевые действия и ведет к новым жертвам, но и приближает ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО», — заявил Воронцов.

По его словам, теперь по вине Вашингтона украинское руководство заявляет не о желании победы на поле боя, а о необходимости «расчленения» и «уничтожения» России.

Как напомнил Воронцов, в сложившейся ситуации РФ не могла игнорировать жителей Донбасса и допустить возвращения киевских военных на территории, так как это бы означало скорую расправу над местными жителями.

Ранее во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что Запад во главе с США продолжает вести гибридную войну против России и в стремлении разрушить страну наращивает поставки оружия Украине.

Лавров также указал, что США и их союзники по НАТО делятся с киевским режимом разведданными и вербуют наемников. Всё это делает эти страны участниками конфликта, подчеркнул министр.

Ранее, 22 октября, заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил то, что в случае любого противостояния с НАТО народ России одержит победу. В этот же день он заявил, что объединенные силы НАТО ведут войну против России с целью ликвидировать РФ как суверенное государство. Он указал на то, что война ведется не только на поле боя, но и с российской культурой, традициями, против российской истории.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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