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Россияне назвали условия для взятия больничного на работе

Опрос: женщины чаще, чем мужчины посещают работу с симптомами заболеваний
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Женщины чаще, чем мужчины посещают работу с симптомами заболеваний, такие данные следуют из результатов опроса, проведенного сервисами «Работа.ру» и СберЗдоровье. Текст имеется в распоряжении «Известий».

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Согласно исследованию, почти каждый пятый опрошенный (19%) отметил, что всегда оформляет больничный при первых признаках заболеваний. Еще четверть респондентов (24%) указали, что переходят на дистанционный формат работы в случае простуды. Этот вариант ответа чаще указывали женщины (26%), чем мужчины (21%).

38% участников исследования рассказали, что не берут больничных и посещают работу даже с симптомами заболеваний. Этот показатель также выше среди женщин (42%), чем среди мужчин (33%).

19% опрошенных россиян отметили, что редко болеют. Этим могут похвастаться больше мужчин (26%), чем женщин (14%).

Как отметила врач-эксперт «СберЗдоровья» Суна Исакова, если человек работает в коллективе, любые симптомы простуды являются причиной, чтобы обратиться к врачу и уйти на больничный.

В зависимости от симптомов пациент получит больничный от 5 до 14 дней, при этом при более длительном варианте врач в любом случае пригласит больного на повторный прием спустя 5–7 дней.

Почти половина (44%) среди тех опрошенных, кто не берет больничный, указали, что обычно физическое состояние позволяет им продолжать работу. Еще 42% опрошенных не оформляют больничные листы, чтобы не потерять в деньгах.

28% участников исследования рассказали, что у них нет возможности передать свои рабочие задачи кому-то другому, а 19% отметили, что не брать больничных принято в их корпоративной культуре.

В варианте «Другое» 6% респондентов чаще всего указывали, что им всё равно придется работать на больничном.

Для того, чтобы уберечь свое здоровье, россияне принимают витамины, регулярно моют руки или обрабатывают их антисептическим средством. 30% участников исследования отметили, что регулярно занимаются спортом и закаляются, 26% избегают мест скопления людей, 15% носят медицинские маски в общественных местах, а 14% отказались от использования общественного транспорта.

Еще 14% опрошенных признались, что не делают ничего для защиты своего здоровья. В варианте «Другое» 3% респондентов чаще всего указывали, что ведут здоровый образ жизни и стараются питаться полезными продуктами.

10 сентября директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала «Известиям» о работе на больничном, а также о расчете пособия по временной нетрудоспособности. Как рассказала специалист, размер больничного пособия зависит от нескольких факторов — общего страхового стажа за весь период работы и средней зарплаты за последние два года. Соответственно, чем выше стаж и заработная плата, тем больше выплаты. Также она отметила, что все дни, включая выходные и праздники, оплачиваются.

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