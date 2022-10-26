Правительство выступило против льгот на растаможку автомобилей

Кабмин подготовил отрицательное заключение на законопроект, предусматривающий введение 50-процентной скидки на уплату таможенных пошлин при ввозе автомобиля из-за рубежа родителями или усыновителями в многодетных семьях, а также ветеранами боевых действий. Это следует из проекта заключения правительства, копия которого имеется в распоряжении «Известий».

Неодобрение правительства, в частности, вызвало финансово-экономическое обоснование законопроекта.

«Предполагаемые изменения касаются предоставления льгот по уплате таможенных пошлин, что приведет к выпадающим доходам федерального бюджета, источник компенсации которых [в законопроекте] не определен», — говорится в проекте заключения правительства.

Кроме того, неясно, как принятие законопроекта позволит снизить дефицит на рынке новых автомобилей и связанную с ним социальную напряженность, отмечается в документе.

Один из авторов законопроекта, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов подчеркнул, будет добиваться его принятия, несмотря на возражения правительства.

«Наша инициатива нацелена на поддержку социально незащищенных слоев населения: многодетных семей и ветеранам боевых действий. На сегодняшний день наш автопром не может обеспечить должный объем машин для насыщения внутреннего рынка. Мы предлагаем обеспечить россиян автомобилями до тех пор, пока отечественный автопром не наладит производства того количества машин, которых будет достаточно для наших граждан. Цель нашего предложения в конечном счете — снижение стоимости машин», — заявил «Известиям» Сергей Миронов.

По оценке вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, дефицит на российском авторынке в 2022 году составит 500–600 тыс. новых автомобилей. Он сформировался из-за продолжающегося до сих пор прекращения работы заводов зарубежных компаний и будет нарастать, считает эксперт.

«Единственным способом преодоления дефицита в краткосрочной перспективе является импорт авто, но он фактически запрещен таможенными пошлинами, которые доходят до 54% от стоимости автомобиля. Именно из-за этого цены на машины находятся на рекордных уровнях. Принятие этого закона позволило бы сотням тысяч россиян привезти автомобили из-за рубежа со сниженной стоимостью растаможки, что позволило бы насытить рынок и снизить цены», — отметил Шапарин в разговоре с «Известиями».

25 октября эксперты рассказали, какие марки автомобилей выгоднее всего ввозить в Россию из Европы. Оптимальным выбором для россиян они считают машины стоимостью от 2 млн до 4 млн рублей. При этом предпочтение в основном отдается моделям немецких брендов, так как они ощутимо дешевле, чем в Евросоюзе (ЕС).