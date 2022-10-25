Эксперты назвали выгодные для ввоза в РФ из Европы марки автомобилей

Премиальные подержанные автомобили из Европы стоимостью от 2 млн до 4 млн рублей являются оптимальным выбором для россиян. При этом предпочтение в основном отдается машинам немецких брендов, так как они ощутимо дешевле, чем в Евросоюзе (ЕС), рассказали во вторник, 25 октября, «Газете.Ru» участники рынка.

«Оптимальный бюджет на покупку автомобиля из Европы — от 2 млн до 4 млн рублей. За эти деньги можно купить автомобиль 2018–2019 года, в основном немецких брендов», — сказал изданию представитель компании Carsberi Сергей Новиков.

Эксперт указал, что популярностью у россиян пользуются не только премиальные автомобили, но и массовые модели, например Volkswagen, Audi, BMW 3 Series, BMW 5 Series. Кроме того, покупателей интересуют Volkswagen Tiguan, Passat и Touareg, а также Audi Q5. По словам Новикова, эти машины сложно найти в России. Главные требования к ним — небольшой пробег и достойное техническое состояние.

Представитель компании «АвтоDE» Антон Лобов, добавил, что у россиян также популярны «французы» типа Renault Megane. Автомобили этой марки можно приобрести в ЕС за 1,5–1,7 млн рублей.

В то же время, как отмечают эксперты, недорогие машины в бюджете 1 млн рублей везти из Европы невыгодно, так как их доставка в Россию обойдется в 250–300 тыс. рублей — почти четверть от цены машины.

Минимальный срок доставки автомобиля из Европы составляет 10 дней. При этом на легализацию машины может уйти месяц.

Ранее, 20 октября, «Известия» сообщали, что в текущем году авторынок может лишиться 4,4 млн машин в связи с дефицитом полупроводников. При этом, по мнению аналитиков, китайский автопром нехватка чипов может коснуться в меньшей степени.