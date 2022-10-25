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Число пострадавших при взрыве машины в Мелитополе увеличилось до шести
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Число пострадавших при взрыве машины в Мелитополе увеличилось до шести

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Фото: РИА Новости
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Число раненых при взрыве автомобиля в Мелитополе возросло до шести человек, среди них подросток 12 лет. Об этом сообщил 25 октября начальник УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району Запорожской области Андрей Жидков.

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Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

Во вторник в администрации Мелитополя сообщили о мощном взрыве. Сработало самодельное взрывное устройство в автомобиле. Взрыв произошел рядом со зданием бизнес-центра, в котором находится редакция местной телекомпании «ЗаТВ». В здании выбиты почти все окна, повреждена часть кабинетов, вылетели двери на первых этажах.

«В результате преступных действий украинских нацистов пострадали шесть мирных жителей, в том числе 12-летний ребенок. В очередной раз действия киевского режима были направлены против гражданского населения» — заявил Жидков. Его заявление опубликовано в Telegram-канале «Полиция Мелитополя».

Он добавил, что в настоящее время правоохранительные органы устанавливают лиц, причастных к этому преступлению.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил, что жители пострадавших из-за взрыва квартир в Мелитополе получат компенсацию. По его словам, в результате взрыва в некоторых домах были выбиты стекла, также пострадали машины.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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