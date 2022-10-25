Армянский оппозиционный депутат разорвал документ о мире между Ереваном и Баку
Депутат фракции «Айастан» Гегам Манукян 25 октября в ходе выступления в парламенте разорвал «вашингтонский договор» по урегулированию отношений между Ереваном и Баку. Трансляцию прямого эфира вел телеканал Yerevan.Today.
Согласно документу, Армения признает Арцах (Нагорный Карабах. — Ред.) в составе Азербайджана. Манукян назвал проект предательским и заявил, что любой, кто откажется от региона, является предателем народа и страны.
Депутат напомнил, что информация о «вашингтонском документе» появилась в СМИ в начале октября. По словам Манукяна, он был разработан под эгидой США и одобрен премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на встрече в Праге.
Накануне стало известно, что российский лидер Владимир Путин пригласил Алиева и Пашиняна на трехсторонний саммит для обсуждения нормализации отношений между странами. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Москву не могут не беспокоить тревожные тенденции, набирающие обороты в Закавказье.
14 октября Путин указал на необходимость по максимуму искать выходы из конфликтов на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ). По словам главы государства, разногласия и конфликты появляются и при позитиве взаимодействия в рамках СНГ. Надо стремиться к поиску выхода из подобных ситуаций, где бы они ни появлялись.
Днем ранее Алиев в Астане заявил своему российскому коллеге, что настроен заключить долгосрочный мир с Арменией.
Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в сентябре. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.
Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.
В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.