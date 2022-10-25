Мобилизованным вернут деньги за досрочное расторжение полисов ОСАГО

Мобилизованные граждане смогут досрочно отказаться от ОСАГО и вернуть часть средств за неистекший период действия полиса. Это следует из проекта указания Центробанка, который будет представлен на общественное обсуждение, сообщает 25 октября пресс-служба ЦБ.

«Для досрочного расторжения договора ОСАГО и возврата части стоимости полиса за неиспользованный период мобилизованному нужно будет обратиться в страховую компанию с соответствующим заявлением.

Такое заявление можно будет подать как в офисе страховой компании, так и онлайн — через личный кабинет на сайте страховой, вне зависимости от того, каким образом был приобретен полис», — говорится в сообщении.

В ЦБ уточнили, что досрочно отказаться от ОСАГО за мобилизованного сможет и другой человек. Для этого потребуется нотариальная доверенность, в которой будет прописано право досрочного расторжения договора.

Кроме того, ЦБ опубликовал для обсуждения проекты указаний об электронном урегулировании убытков по ОСАГО и двум другим обязательным видам страхования — ответственности перевозчиков и владельцев опасных объектов.

Ранее, 20 октября, приостановить действие полиса ОСАГО или компенсировать часть затрат по ним для мобилизованных и добровольцев, принимающих участие в спецоперации, предложил председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Он отметил, что многие из мобилизованных оставили свои автомобили на стоянках, в гаражных кооперативах и паркингах, следовательно, пользоваться ими всё это время не будут.

До этого, 5 октября на рассмотрение Государственной думы был внесен проект постановления, предполагающий объявление амнистии мобилизованным на военную службу водителям, нарушившим ПДД.

Президент России Владимир Путин с 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации в России. Мобилизационные мероприятия начались в стране в тот же день.