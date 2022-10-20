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В Госдуме предложили компенсировать затраты на ОСАГО для мобилизованных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов предложил приостановить действие полиса ОСАГО или компенсировать часть затрат по ним для мобилизованных и добровольцев, принимающих участие в СВО. Об этом депутат сообщил в четверг, 20 октября, в беседе с «Известиями».

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Он уточнил, что уже направил письмо с такой инициативой председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. Аналогичный документ направлен в Российский союз страховщиков (РСА).

«В сложившихся непростых социально-экономических условиях видится необходимость предоставления гражданам, призываемых на военную службу в рамках частичной мобилизации и их семьям, максимального содействия и обеспечения всевозможными льготами и социальными гарантиями», — отмечается в письме.

По мнению Нилова, многие из мобилизованных оставили свои автомобили на стоянках, в гаражных кооперативах и паркингах, следовательно, пользоваться ими во время проведения СВО не будут.

5 октября на рассмотрение Государственной думы был внесен проект постановления, предполагающий объявление амнистии мобилизованным на военную службу водителям, нарушившим ПДД. Предполагается, что данная амнистия будет действовать в течение трех месяцев после ее объявления. Авторы проекта постановления подчеркнули, что речь идет об административных правонарушениях, не представляющих существенной общественной опасности.

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