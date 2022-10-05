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Госдума рассмотрит проект об амнистии для мобилизованных нарушителей ПДД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На рассмотрение Государственной думы внесен проект постановления, предполагающий объявление амнистии мобилизованным на военную службу водителям, нарушившим ПДД. Об этом 5 октября сообщил официальный сайт нижней палаты парламента.

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Согласно документу, предполагается «прекращение исполнение постановлений о назначении административных наказаний в отношении граждан РФ, заключивших контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, совершивших административные правонарушения, предусмотренные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Кроме того, в отношении таких граждан планируется отменить срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

«В настоящее время граждане, подлежащие мобилизации, отправляются на военные сборы после получения призывной повестки и прохождения медицинской комиссии. При этом срок между прохождением медицинской комиссии и отправлением на сборы составляет зачастую меньше суток. В этой связи мобилизованные граждане не имеют возможность оплатить административные штрафы. Информация о правонарушении может прийти после того, как граждане были отправлены на сборы, и не узнать о штрафах», — говорится в пояснительной записке к документу.

Предполагается, что данная амнистия будет действовать в течение трех месяцев после ее объявления. Авторы проекта постановления подчеркивают, что «речь идет об административных правонарушениях, не представляющих существенной общественной опасности».

Вместе с тем, в тексте постановления не указаны конкретные составы правонарушений, на которые будет распространятся амнистия. По словам адвоката движения «Свобода выбора» Сергея Радько, в этом случае речь идет обо всех нарушениях, указаны в 12 главе КоАП.

Российский президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. По его словам, это необходимо для защиты страны, территориальной целостности государства.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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