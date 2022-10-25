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Премьер Новой Зеландии не смогла долететь до Антарктиды из-за непогоды

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн не смогла посетить Южный полюс из-за плохой погоды. Как сообщили 25 октября в новозеландском государственном агентстве по изучению Антарктиды, полет пришлось отложить, в связи с чем самолет главы правительства вернулся в Окленд.

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«Самолет C130 Hercules, на борту которого находилась премьер-министр Джасинда Ардерн, летевшая в Антарктиду, развернулся из-за плохой погоды в проливе Мак-Мердо», — цитирует сообщение ведомства Reuters.

Специалисты также отметили, что подобные рейсы в самое холодное, ветреное и отдаленное место на Земле они частую называют бумерангами, так как безопасность во время таких путешествий остается «приоритетом номер один».

Глава новозеландского правительства планировала побывать в Антарктиде, чтобы посетить национальную научной базу Скотт-Бейс, ознакомиться с исследованиями и поздравить полярников с 65-летним юбилеем станции.

Ранее, 14 июля, директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров сообщил, что ученые намерены дать русские названия 18 обнаруженным в Антарктиде озерам. Озера в июне обнаружила 67-я Российская антарктическая экспедиция возле полярной станции «Русская».

Станция «Русская» — единственная станция на участке побережья протяженностью 3,5 тыс. км между Антарктическим полуостровом и американской станцией «Мак-Мердо».

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