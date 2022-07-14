Открытым в Антарктиде озерам дадут русские названия

Директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров в ходе брифинга сообщил, что ученые намерены дать русские названия 18 обнаруженным в Антарктиде озерам.

Озера в июне обнаружила 67-я Российская антарктическая экспедиция возле полярной станции «Русская», пишет «РИА Новости». По предварительным результатам, часть озер является пресной, часть — соленой. Макаров также уточнил, что сроки, когда ученые отправятся продолжить изучение открытых водоемов, пока неизвестны. Более подробные выводы ученые сделают осенью из взятых в озерах проб, уточняет сайт kp.ru.

«Мы хотим успеть сделать это первыми, чтобы дать озерам русские названия. Если мы их не заявим, как принято, процедурно, то любая другая зарубежная организация, страна смогут это сделать», — приводит его слова телеканал «Звезда».

Он добавил, что у российских ученых присутствует «азарт первооткрывателей», пишет RT.

Станция «Русская» — единственная станция на участке побережья протяженностью 3,5 тыс. км между Антарктическим полуостровом и американской станцией «Мак-Мердо», отмечает сайт aif.ru. Это один из наименее изученных участков побережья тихоокеанского сектора Антарктиды. Там рекордно низкое атмосферное давление и высокая скорость ветра, пишет REGNUM.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что бескрылый комар из Антарктиды оказался под угрозой вымирания. Комар-звонец живет порядка одного года. Однако за последние десятилетия температура на континенте постепенно повышается: примерно на полградуса каждые десять лет. Из-за этого антарктическая зима наступает позже привычного срока, и куколки впадают в спячку более изможденными, не успев сохранить достаточное количество энергии.

В декабре прошлого года ученые Курчатовского института открыли новый механизм приспособления микроорганизмов к суровым антарктическим условиям. Хорошо известные группы бактерий, обитающие в разных частях мира, в полярной зоне из-за недостатка влаги, тепла и питательных веществ уменьшаются практически до минимально возможных размеров — менее 200 нанометров.

Благодаря пониманию механизма приспособляемости бактерий к экстремальным условиям, по мнению ученых, можно усовершенствовать технологии производства лекарств и селекции морозоустойчивых сельскохозяйственных растений.