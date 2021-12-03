Ученые открыли секрет выживания бактерий в Антарктиде

Ученые Курчатовского института открыли новый механизм приспособления микроорганизмов к суровым антарктическим условиям. Хорошо известные группы бактерий, обитающие в разных частях мира, в полярной зоне из-за недостатка влаги, тепла и питательных веществ уменьшаются практически до минимально возможных размеров — менее 200 нанометров. По мнению независимых экспертов, у этого научного открытия есть и практическое значение. Например, благодаря пониманию механизма приспособляемости бактерий к экстремальным условиям можно усовершенствовать технологии производства лекарств и селекции морозоустойчивых сельскохозяйственных растений.

Специалисты Курчатовского института предположили, что, уменьшаясь в размерах, бактерии приспосабливаются к сложным условиям. Если это утверждение верно, то с улучшением условий микробы должны вернуться к своим обычным размерам. Чтобы проверить эту версию, ученые повысили влажность и температуру, в которых находились микроорганизмы, до максимальных для Антарктиды значений. Таким образом они запустили в среде обитания бактерий процесс сукцессии — последовательного изменения, в ходе которого одни сообщества микробов сменяют другие вследствие воздействия какого-либо внешнего фактора.

Эксперимент показал, что при улучшении условий общее число бактерий увеличивается, а количество малых клеток сокращается. Процесс развивается волнообразно, а затем микроорганизмы вновь возвращаются в первичное состояние. Это показывает, что в более комфортной среде малые клетки оживают, начинают потреблять влагу, питательные вещества и увеличиваются в размерах. Однако когда доступные ресурсы подходят к концу, они снова уменьшаются и «засыпают». По мнению ученых, вполне вероятно, что кроме уменьшения в размерах в таких клетках изменяется и метаболизм, но этот вопрос требует дальнейшего изучения и новых исследований.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Холодный расчет: ученые открыли секрет выживания антарктических бактерий»