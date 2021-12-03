Прямой эфир
Мир
Бюрократию назвали единственной причиной непризнания вакцины «Спутник V» в ВОЗ
Общество
Сбежавший из колонии оказался рецидивистом с криминальным прошлым
Мир
На Украине ускорят расследование более 200 дел против крупного бизнесмена
Общество
Врио главы МЧС рассказал о способности «почуять опытом» неладное на «Листвяжной»
Мир
Миротворцы РФ провели антиковидные мероприятия на всех постах в Карабахе
Мир
Журналистке Нуцубидзе напомнили про ее хорошее знание русского языка
Армия
Минобороны сообщило о скорой отправке в арктические войска роботов-эвакуаторов
Мир
В консульствах США не осталось мест на собеседование за визой
Наука
Ученые открыли секрет выживания бактерий в Антарктиде
Армия
ВС РФ провели совместные с ВС САР тренировки по психологической подготовке

Ученые открыли секрет выживания бактерий в Антарктиде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые Курчатовского института открыли новый механизм приспособления микроорганизмов к суровым антарктическим условиям. Хорошо известные группы бактерий, обитающие в разных частях мира, в полярной зоне из-за недостатка влаги, тепла и питательных веществ уменьшаются практически до минимально возможных размеров — менее 200 нанометров. По мнению независимых экспертов, у этого научного открытия есть и практическое значение. Например, благодаря пониманию механизма приспособляемости бактерий к экстремальным условиям можно усовершенствовать технологии производства лекарств и селекции морозоустойчивых сельскохозяйственных растений.

Наука для жизни: как в РФ будут развивать природоподобные технологии
Руководство Курчатовского института представило Совфеду стратегию реализации этого направления

Специалисты Курчатовского института предположили, что, уменьшаясь в размерах, бактерии приспосабливаются к сложным условиям. Если это утверждение верно, то с улучшением условий микробы должны вернуться к своим обычным размерам. Чтобы проверить эту версию, ученые повысили влажность и температуру, в которых находились микроорганизмы, до максимальных для Антарктиды значений. Таким образом они запустили в среде обитания бактерий процесс сукцессии — последовательного изменения, в ходе которого одни сообщества микробов сменяют другие вследствие воздействия какого-либо внешнего фактора.

Эксперимент показал, что при улучшении условий общее число бактерий увеличивается, а количество малых клеток сокращается. Процесс развивается волнообразно, а затем микроорганизмы вновь возвращаются в первичное состояние. Это показывает, что в более комфортной среде малые клетки оживают, начинают потреблять влагу, питательные вещества и увеличиваются в размерах. Однако когда доступные ресурсы подходят к концу, они снова уменьшаются и «засыпают». По мнению ученых, вполне вероятно, что кроме уменьшения в размерах в таких клетках изменяется и метаболизм, но этот вопрос требует дальнейшего изучения и новых исследований.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Холодный расчет: ученые открыли секрет выживания антарктических бактерий»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021