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Министр обороны США отверг предупреждения России относительно Украины

Министр обороны Остин заявил, что США не согласны с предупреждениями России относительно Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил главе Минобороны Украины Алексею Резникову, что Вашингтон отвергает предупреждения России относительно Киева. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер.

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Представитель Пентагона уточнил, что во время телефонного разговора, который состоялся между министром обороны США и его украинским коллегой, Остин подтвердил непоколебимую поддержку Вашингтона Киеву в вопросе противостояния спецоперации России. Кроме того, глава американского ведомства заявил, что США не согласны с утверждениями Москвы относительно происходящего на Украине.

Ранее в этот день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Вашингтон оценил письмо конгрессменов с призывом к переговорам с Россией по Украине, однако добавил, что США не будут вести переговоров с Россией без участия Украины.

Накануне стало известно, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию. Отмечалось, что для этого может быть использована так называемая грязная бомба.

При этом США, Франция и Великобритания отвергли данные утверждения. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия готова дать всем заинтересованным подробные пояснения о готовящейся Киевом провокации. Она обратила внимание, что политический истеблишмент США якобы «сумел за секунду проанализировать» информацию о провокации и сделать вывод о том, что она не соответствует действительности.

До этого, 21 октября, Остин провел телефонные переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Отмечалось, что обсуждались вопросы, связанные с безопасностью, в том числе по теме Украины.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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