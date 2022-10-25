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Рогов сообщил о создании опорных пунктов ВСУ на предприятиях Запорожья

Рогов заявил о создании ВСУ опорных пунктов на предприятиях части Запорожья
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Фото: commons.wikimedia.org/Denis mamontov
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Практически все крупные предприятия в подконтрольной Украине части Запорожской области превращены в опорные пункты вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 25 октября заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«Практически все крупные предприятия превращены в опорные пункты боевиков ВСУ», — сказал он ТАСС.

Как уточнил Рогов, речь о предприятиях «Запорожсталь», «Запорожкокс» и цехах алюминиевого комбината, где были ликвидированы иностранные боевики. По его словам, ВСУ создают опорные пункты и на предприятиях поменьше, а также в школах, больницах, объектах гражданской инфраструктуры и торговых центрах.

Кроме того, по его словам, в Запорожье, которое сейчас находится под контролем ВСУ, перепрофилируют больницы под военные госпитали, отказывая в помощи местному населению.

Ранее, 24 октября, Рогов сообщил об одном раненном в результате обстрела Великой Белозерки в Запорожской области. Он также отметил, что после обстрела в здании Дома культуры начался пожар, который охватил более 500 кв. м. Огонь удалось потушить через несколько часов.

До этого, 19 октября, президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территориях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей с 20 октября.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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