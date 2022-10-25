Акция «Культурная мобилизация» прошла в Свердловской области

Дом офицеров и ансамбль песни и пляски Центрального военного округа России (ЦВО) организовали и провели акцию «Культурная мобилизация» для поддержки военнослужащих, которые сейчас участвуют в спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщает Минобороны России.

Мероприятия прошли совместно с Министерством культуры России в тыловых районах зоны проведения спецоперации, а также в Свердловской области.

«Это культурное обеспечение, которое является одним из видов моральной поддержки, поднимающей дух», ― рассказал художественный руководитель ансамбля песни и пляски ЦВО, подполковник Антон Шолохов.

Отмечается, что артисты ансамбля уже не раз выступали вместе с со-основателем группы «Агата Кристи» Вадимом Самойловым перед мобилизованными гражданами в воинских частях Урала.

«Тогда меня очень потрясла ситуация, когда мы приходили, и в зале сидело большинство женщин, потому что мужчины были там. Сейчас продолжаем ездить с концертами для мобилизованных», ― рассказал Самойлов.

По словам Самойлова, в будущем планируется собирать и развивать жанр «солдатская народная песня». Артист выразил готовность заниматься записью и продюсированием подобной музыки.

Помимо этого, в музее «Боевая слава Урала» организовали сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Активное участие в благотворительной деятельности приняли ученики 16-й школы Академического района города Екатеринбурга.

Ранее, 17 октября, культурно-патриотические мероприятия в поддержку мобилизованных прошли в регионах России. Так, группа «Хор Турецкого» выступила с концертом перед резервистами Челябинской области. Аналогичные концерты для военнослужащих прошли в Мурманской, Новосибирской, Саратовской и Амурской областях, в Приморском крае и Бурятии.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По его словам, это было сделано, чтобы обеспечить суверенитет и целостность территорий страны.

Россия начала специальную операцию после обострения ситуации в Донбассе из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».