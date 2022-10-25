Захарова назвала Зеленского «бен Ладеном номер два»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 24 октября сравнила президента Украины Владимира Зеленского с бывшим главой «Аль-Каиды» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) Усамой бен Ладеном.

В эфире программы «Большая игра» на Первом канале дипломат напомнила о терактах 11 сентября 2001 года, которые совершили террористы «Аль-Каиды». По ее словам, до этого организация была «их (Соединенных Штатов Америки. — Ред.) парнями», «друзьями». Только после атак на Всемирный торговый центр «Аль-Каида» стала врагом США номер один.

Захарова подчеркнула, что террористы «жили, работали, если это так можно назвать, на американские деньги и убивали других из американского же оружия». И аналогичное, в видении представителя МИД РФ, происходит с Владимиром Зеленским.

«Для мирового сообщества Зеленский — это просто бен Ладен номер два. Только в европеоидном обличии. Наверное, это даже страшнее, потому что его кормят с ложки во много раз больше, чем тогда это происходило с бен Ладеном», — сказала дипломат.

Ранее, 10 октября, Мария Захарова сравнила методы Службы безопасности Украины (СБУ) с действиями «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) и «Аль-Каиды». По ее мнению, первопричины появления этих структур схожи, а «майданные чудовища» были «вскормлены кровавыми пирожками (заместителя государственного секретаря США. ─ Ред.) Виктории Нуланд».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение принял президент РФ Владимир Путин на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».