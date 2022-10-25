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В СФ обсудят отмену проверок для компаний мобилизованных бизнесменов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Для предприятий, генеральные директора или учредители которых были мобилизованы, могут отменить проведение контрольно-надзорных проверок. Этот вопрос уже прорабатывают Минэкономразвития и Совет Федерации, сообщили там «Известиям».

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Детали обсудят в комитете СФ по экономической политике в течение двух недель, рассказали в пресс-службе верхней палаты.

Ранее с такой инициативой выступил на заседании Совфеда сенатор Алексей Синицын. По его словам, необходимо приостановить проверки в отношении призванных на службу граждан, а в отношении организаций — отложить их до назначения ответственного лица.

Деловые объединения поддерживают отмену проверочных мероприятий, сообщили «Известиям» их руководители. Необходимо снижать административную нагрузку на бизнес, который сейчас испытывает сильные потрясения, считает вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова.

Отмена всех надзорных проверок, в том числе в рамках таможенного и налогового контроля, позволит сохранить бизнес и рабочие места в нынешних условиях, подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Ранее правительство продлило на 2023 год мораторий на плановые проверки бизнеса, за исключением предприятий высокого риска.

«Опора России» выступает за продление моратория еще минимум на два года, а также за отмену всех внеплановых проверочных мероприятий, сообщил президент организации Александр Калинин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Подписка на бронь: компаниям мобилизованных бизнесменов хотят отменить проверки

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