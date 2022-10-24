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Глава «Нафтогаза» признался в невозможности платить за импорт топлива

Глава «Нафтогаза» Витренко: Украина не может платить за импортируемый газ
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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко 24 октября признал, что Киев не в состоянии платить за импорт газа.

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«Мы <...> добываем 12,5 млрд кубометров газа в год, в <...> хранилищах находится 14,2 млрд кубометров природного газа, но для производства электроэнергии нам еще нужно около 3 млрд кубометров из-за рубежа. Мы не можем себе позволить их по нынешним ценам», — отметил Витренко в интервью газете Handelsblatt.

Он отметил, что Киеву на закупку газа необходимо около €5 млрд. Глава «Нафтогаза» заявил, что предстоящая зима будет «худшей в истории» Украины, пишет «Газета.Ru». По его словам, в стране ожидаются постоянные перебои с электричеством и проблемы с отоплением.

На прошлой неделе заведующий отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан отметил, что украинская экономика близка к полному развалу.

В начале октября Витренко предлагал отказаться от газа и перейти на отопление мусором и биомассой, так как это экономически выгоднее.

В августе президент Украины Владимир Зеленский также отмечал, что грядущая зима станет самой трудной для страны из-за высоких цен на газ.

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