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Аналитик назвал задачи нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака

Аналитик Оленченко спрогнозировал политику Великобритании при новом премьер-министре Риши Сунаке
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Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska
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Первостепенными задачами нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака будут выход из экономического кризиса и восстановление авторитета Консервативной партии, при этом особых изменений в российско-британских отношениях не стоит ждать. Такое мнение высказал в понедельник, 24 октября, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко после того, как экс-министр финансов автоматически стал премьером Соединенного Королевства, поскольку остальные кандидаты отказались от участия в выборах.

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«У Консервативной партии Британии две задачи. Одна — восстановить популярность среди населения в связи с ухудшением экономического положения в стране. Вторая — консерваторы не хотят проигрывать на парламентских выборах, поэтому нужен премьер, который смог бы и вырулить из экономического кризиса, и восстановить авторитет партии», — рассказал Оленченко в беседе с RT.

По словам эксперта, быстрых сдвигов ожидать не стоит.

«Что касается взаимоотношений с Россией, он твердо следует общей линии Консервативной партии. Вряд ли произойдут какие-то изменения в российско-британских отношениях», — добавил специалист.

Что касается Украины, то если бывший премьер Борис Джонсон сам «увлеченно занимался Украиной», то Сунак этого делать не будет, считает Оленченко. «Я думаю, что он сосредоточится на финансово-экономических вопросах», — заключил он.

Экс-глава минфина Сунак 24 октября стал новым премьер-министром Британии, пишет Pravda.Ru.

Лидер палаты общин Пенни Мордонт отказалась от участия выборах, не стал выдвигать свою кандидатуру и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает НСН.

Руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева в беседе с «Известиями» предположила, что при Сунаке британцам придется еще сильнее затянуть пояса.

20 октября предыдущий премьер-министр Великобритании Трасс объявила об уходе с поста, продержавшись в должности 44 дня.

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