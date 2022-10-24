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Апелляция подтвердила взыскание с братьев Ананьевых более 91 млрд рублей

Апелляция утвердила взыскание по иску ПСБ с братьев Ананьевых и их компании 91,2 млрд рублей
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Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Стецко
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Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску Промсвязьбанка (ПСБ) к 13 своим экс-руководителям на 243,2 млрд рублей взыскала солидарно более 91,2 млрд рублей убытков с троих ответчиков — экс-бенефициаров братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых и их нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. Решение вынесено 24 октября.

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Инстанция отклонила жалобы ответчиков, истца и Банка России в статусе третьего лица на принятое в июне решение арбитражного суда Москвы, оно вступило в законную силу, отмечает «РИА Новости».

Суд первой инстанции взыскал солидарно 91,2 млрд рублей: с Алексея Ананьева, бывшего председателя совета директоров, — полностью эту сумму, с экс-предправления Дмитрия Ананьева — около 89,7 млрд рублей, с Promsvyaz Capital B.V., через которую Ананьевы контролировали ПСБ, — более 23,1 млрд рублей.

Апелляционные жалобы на решение подали истец ПСБ, требующий полного удовлетворения иска, Банк России и ответчики — Ананьевы, Promsvyaz Capital B.V. и экс-член правления ПСБ Владимир Шаталов, требования к которому были ранее отклонены.

Изначально общая сумма иска, поданного в 2018 году, превышала 282,2 млрд рублей.

В апреле текущего года в СМИ появилась информация о попытках структур, связанных с бывшими владельцами ПСБ Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, вернуть под контроль некоторые прежние активы банкиров.

Промсвязьбанк был крупнейшим бизнесом Алексея и Дмитрия Ананьевых. Основной проблемой банка при объявлении о его санации в 2017 году была названа нехватка капитала и отток клиентских средств в последние месяцы.

В 2018 году арбитражный суд Москвы по иску ПСБ признал незаконными сделки с участием компании экс-бенефициаров банка братьев Ананьевых Promsvyaz Capital B.V. и еще девяти иностранных юрлиц. Сумма оспариваемых договоров составила 33 млрд рублей и $506 млн.

Правоохранительным органам не удалось задержать банкиров, они успели уехать из страны, но были объявлены в международный розыск. По соглашению с британскими спецслужбами Ананьевы получили право проживания в Великобритании, США, Республике Кипр и Украине.

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