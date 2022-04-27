СМИ сообщили о попытках братьев Ананьевых вернуть под контроль некоторые активы

В СМИ появилась информация о попытках структур, связанных с бывшими владельцами Промсвязьбанка Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, вернуть под контроль некоторые прежние активы банкиров. О развитии ситуации вокруг фигур братьев Ананьевых, находящихся под уголовным преследованием, сообщила Lenta.ru.

Ананьевы — фигуранты нескольких уголовных дел. Следствие обвиняет банкиров в создании организованной группы для хищения в 2017 году средств на общую сумму 87,2 млрд рублей.

Промсвязьбанк был крупнейшим бизнесом Алексея и Дмитрия Ананьевых. Основной проблемой банка при объявлении о его санации в 2017 году была названа нехватка капитала и отток клиентских средств в последние месяцы. Затем братья разделили бизнес, которым управляли совместно через «Промсвязь Капитал»: Дмитрию достались девелоперские активы, Алексею — компания «Техносерв».

Правоохранительным органам не удалось задержать банкиров, они успели уехать из страны, но были объявлены в международный розыск. Несмотря на это, по соглашению с британскими спецслужбами Ананьевы получили право проживания в Великобритании, США, Республике Кипр, Украине. В 2019 году британский суд отказал VIP-клиентам Промсвязьбанка в удовлетворении иска к Ананьевым и их компаниям, а в 2020-м Дмитрий Ананьев был вычеркнут из базы международного розыска Интерпола. Организация сочла, что его преследование может быть политически мотивированным.

Как сообщает Lenta.ru, аффилированные с находящимися в розыске братьями Ананьевыми структуры продолжают вести бизнес в России. В частности, по данным издания, бывший топ-менеджер «Промсвязьнедвижимости» и «Промсвязькапитала», представитель американского инвестфонда Adamant Capital Азамат Кумыков пытается вернуть проект по застройке крупного московского жилого комплекса «Мир Митино» под контроль структур Дмитрия Ананьева.

Ананьев действительно планировал построить жилой комплекс в Митино. Но после его отъезда за границу в декабре 2017 года в реализацию проекта вложился застройщик — компания «Рождествено», возглавляемая Михаилом Черкасовым.

Застройщик с тех пор ввел в эксплуатацию пять многоквартирных домов и два паркинга, идет строительство еще двух домов и паркинга. Однако за это время стройку пытались остановить много раз. Только в 2019–2022 годах подконтрольное Adamant Capital Holdings ООО «Терра Инвест» инициировало более 20 процессов в арбитражных судах московского региона.

Суды последовательно вынесли решения в пользу застройщика, но корпоративное судебное преследование привело к тому, что Сбербанк на время приостановил финансирование комплекса «Мир Митино», что привело к задержке сроков строительства.

В начале сентября 2020 года, по данным издания, в офисе компании «Терра Инвест» несколько человек, угрожая оружием и удерживая силой гендиректора АО «Рождествено» Дмитрия Харитонова (эта компания владеет долями самого застройщика ЖК «Мир Митино» — ООО «Рождествено»), заставили его подписать заявление против застройщика на нотариальном бланке. По этому факту 16 сентября 2020 года возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы», которое находится в производстве Чертановского межрайонного следственного отдела следственного управления СК по ЮАО города Москвы.

При этом представители структур, связанных с Дмитрием Ананьевым, продолжают пытаться инициировать возбуждение уголовных дел в отношении застройщика, а дело, возбужденное по заявлению Харитонова, неоднократно приостанавливалось.