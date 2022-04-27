Прямой эфир
Армия
В МО рассказали о ликвидации Ми-24 и беспилотников ВСУ в Харьковской области
Мир
Канцлер Австрии назвал нереальным отказ от российского газа в ближайшие несколько лет
Армия
Авиация ВКС РФ поразила 38 военных объектов Украины
Мир
СК Приднестровья обнаружил 10 взрывных устройств у местного радиотелецентра
Интернет
AliExpress начала отменять заказы на Украину
Общество
Россиян предупредили об активизации кибермошенников на длинных выходных
Общество
Осужденный в США российский летчик Ярошенко встретился с семьей
Туризм
В МИД РФ подтвердили выход России из Всемирной туристской организации
Экономика
Путин поручил подготовить меры по льготному кредитованию малого бизнеса
Экономика
Силуанов допустил сокращение добычи нефти в РФ на 17%
Мир
В Харькове намерены переименовать все связанные с РФ улицы и объекты

СМИ сообщили о попытках братьев Ананьевых вернуть под контроль некоторые активы

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В СМИ появилась информация о попытках структур, связанных с бывшими владельцами Промсвязьбанка Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, вернуть под контроль некоторые прежние активы банкиров. О развитии ситуации вокруг фигур братьев Ананьевых, находящихся под уголовным преследованием, сообщила Lenta.ru.

Ананьевы — фигуранты нескольких уголовных дел. Следствие обвиняет банкиров в создании организованной группы для хищения в 2017 году средств на общую сумму 87,2 млрд рублей.

Промсвязьбанк был крупнейшим бизнесом Алексея и Дмитрия Ананьевых. Основной проблемой банка при объявлении о его санации в 2017 году была названа нехватка капитала и отток клиентских средств в последние месяцы. Затем братья разделили бизнес, которым управляли совместно через «Промсвязь Капитал»: Дмитрию достались девелоперские активы, Алексею — компания «Техносерв».

Правоохранительным органам не удалось задержать банкиров, они успели уехать из страны, но были объявлены в международный розыск. Несмотря на это, по соглашению с британскими спецслужбами Ананьевы получили право проживания в Великобритании, США, Республике Кипр, Украине. В 2019 году британский суд отказал VIP-клиентам Промсвязьбанка в удовлетворении иска к Ананьевым и их компаниям, а в 2020-м Дмитрий Ананьев был вычеркнут из базы международного розыска Интерпола. Организация сочла, что его преследование может быть политически мотивированным.

Как сообщает Lenta.ru, аффилированные с находящимися в розыске братьями Ананьевыми структуры продолжают вести бизнес в России. В частности, по данным издания, бывший топ-менеджер «Промсвязьнедвижимости» и «Промсвязькапитала», представитель американского инвестфонда Adamant Capital Азамат Кумыков пытается вернуть проект по застройке крупного московского жилого комплекса «Мир Митино» под контроль структур Дмитрия Ананьева.

Ананьев действительно планировал построить жилой комплекс в Митино. Но после его отъезда за границу в декабре 2017 года в реализацию проекта вложился застройщик — компания «Рождествено», возглавляемая Михаилом Черкасовым.

Застройщик с тех пор ввел в эксплуатацию пять многоквартирных домов и два паркинга, идет строительство еще двух домов и паркинга. Однако за это время стройку пытались остановить много раз. Только в 2019–2022 годах подконтрольное Adamant Capital Holdings ООО «Терра Инвест» инициировало более 20 процессов в арбитражных судах московского региона.

Суды последовательно вынесли решения в пользу застройщика, но корпоративное судебное преследование привело к тому, что Сбербанк на время приостановил финансирование комплекса «Мир Митино», что привело к задержке сроков строительства.

В начале сентября 2020 года, по данным издания, в офисе компании «Терра Инвест» несколько человек, угрожая оружием и удерживая силой гендиректора АО «Рождествено» Дмитрия Харитонова (эта компания владеет долями самого застройщика ЖК «Мир Митино» — ООО «Рождествено»), заставили его подписать заявление против застройщика на нотариальном бланке. По этому факту 16 сентября 2020 года возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы», которое находится в производстве Чертановского межрайонного следственного отдела следственного управления СК по ЮАО города Москвы.

При этом представители структур, связанных с Дмитрием Ананьевым, продолжают пытаться инициировать возбуждение уголовных дел в отношении застройщика, а дело, возбужденное по заявлению Харитонова, неоднократно приостанавливалось.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022