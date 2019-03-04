Суд признал незаконными сделки Промсвязьбанка на 33 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы по иску Промсвязьбанка (ПСБ) признал незаконными сделки с участием компании экс-бенефициаров банка братьев Ананьевых Promsvyaz Capital B.V. и еще девяти иностранных юрлиц. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает «РИА Новости». Сумма оспариваемых договоров составила 33 млрд рублей и $506 млн.

ПСБ в лице временной администрации потребовал признать недействительными около 30 сделок, по которым бывшие собственники кредитной организации продали акции самому банку. По мнению истца, договоры были заключены за день до объявления санации ПСБ и были направлены на вывод активов.

7 марта 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о переходе Промсвязьбанка в статус оборонного банка — опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Руководителем банка кредитной организации стал бывший глава Российского экспортного центра Петр Фрадков.

15 декабря 2017 года Банк России объявил о санации Промсвязьбанка. Через неделю ЦБ сообщил, что готовит обращения в правоохранительные органы по ряду операций менеджмента Промсвязьбанка, имеющих признаки незаконных действий. В частности, регулятор обнаружил манипуляции с продажей акций ПСБ, которые были выкуплены у ряда негосударственных пенсионных фондов за день до объявления о санации кредитной организации за счет размещенных в банке их управляющей компанией депозитов.