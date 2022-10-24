Ленинградский зоопарк показал детеныша альпаки по кличке Ватрушка

Ленинградский зоопарка показал детеныша альпаки, родившегося 3 августа. Видео с животным опубликовано в социальных сетях зоопарка.

Детеныш родился 3 августа у самца Брецеля и самки Сушки. Работники определили, что это девочка, и назвали ее Ватрушка.

«Детенышам альпак в нашем зоопарке дают «хлебобулочные» имена. Объясняется это просто: первую пару альпак в зоопарке звали Кекс и Сушка, а позже называть этих животных «сдобными» именами превратилось в традицию», — отметили в зоопарке.

Новорожденная отличалась белоснежными пятнами и напомнила зоологам булочку с творожной начинкой.

В настоящее время животное находится в вольере с мамой Сушкой и сестрой Шарлоткой, а отец Брецель — по соседству.

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