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Ленинградский зоопарк показал детеныша альпаки по кличке Ватрушка

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Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка
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Ленинградский зоопарка показал детеныша альпаки, родившегося 3 августа. Видео с животным опубликовано в социальных сетях зоопарка.

Детеныш родился 3 августа у самца Брецеля и самки Сушки. Работники определили, что это девочка, и назвали ее Ватрушка.

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«Детенышам альпак в нашем зоопарке дают «хлебобулочные» имена. Объясняется это просто: первую пару альпак в зоопарке звали Кекс и Сушка, а позже называть этих животных «сдобными» именами превратилось в традицию», — отметили в зоопарке.

Новорожденная отличалась белоснежными пятнами и напомнила зоологам булочку с творожной начинкой.

В настоящее время животное находится в вольере с мамой Сушкой и сестрой Шарлоткой, а отец Брецель — по соседству.

Минувшей ночью в зоопарке Москвы появился на свет детеныш редкого вида мандрилов — крупных обезьян, обитающих в Центральной Африке. Малыш перемещается только по территории вольера вместе с матерью. Его вес и пол ветеринары определят позже.

Ранее в октябре в Московском зоопарке впервые за 30 лет дала потомство пара гигантских цепкохвостых сцинков. Детеныш родился у пары, которая появилась в зоопарке четырьмя годами ранее. Обеих ящериц спасли от предыдущих недобросовестных владельцев.

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