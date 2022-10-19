В Москве впервые за 30 лет родился детеныш гигантских цепкохвостых сцинков

Пара гигантских цепкохвостых сцинков дала потомство в Московском зоопарке впервые за 30 лет. Об этом 19 октября сообщил сайт столичного мэра.

«Выводить потомство у гигантских цепкохвостых сцинков — сложный и долгий процесс. Это скрытные, осторожные, территориальные животные. К тому же они моногамны. Чтобы обзавестись детенышами, им нужно не только чувствовать себя комфортно в вольере, но и найти общий язык с партнером», — рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Детеныш родился у пары, которая появилась в зоопарке четырьмя годами ранее. Обеих ящериц спасли от предыдущих недобросовестных владельцев.

Гигантские цепкохвостые сцинки являются живородящими животными, в отличие от других ящериц. В природе они обитают только на Соломоновых островах и населяют влажные леса. Их численность неуклонно снижается из-за браконьерства и уничтожения естественной среды обитания.

Ранее, 12 октября, в Московском зоопарке приютили спасенного от браконьеров венценосного голубя. Он является эндемиком Новой Гвинеи, этот вид занесен в Международную Красную книгу в категории «уязвимый».

15 сентября пресс-служба зоопарка рассказала, что за лето родились один птенец розового фламинго и два птенца красного. Для сохранения потомства специалистам приходилось менять яйца на муляжи и выращивать их в инкубаторе.