В Московском зоопарке приютили спасенного венценосного голубя

Изъятого у контрабандистов венценосного голубя приютили в Московском зоопарке. Об этом сообщается на сайте мэрии города в среду, 12 октября.

Голубя обнаружили в окрестностях Волгограда в микроавтобусе контрабандистов. Как рассказали в пресс-службе столичного зоосада, вместе с птицей на продажу везли обезьяну, пуму и львят. Документов на животных у водителя не оказалось.

Пуму поселили в филиале зоопарка под Великим Устюгом, голубь отправился в столичный зоопарк в «Доме птиц». Оба уже прошли необходимые медицинские обследования, пишет «Москва 24».

Венценосный голубь находится в одном вольере с фиолетовыми турако, фазанами аргус, черногребенчатыми голубями и большим крысиным кенгуру. Все они живут в комфортных условиях. Спасенную птицу кормят фруктами и овощами, творогом, яйцами и зерном, пишет сайт kp.ru.

Венценосные голуби являются эндемиками Новой Гвинеи. Этот вид занесен в Международную Красную книгу в категории «уязвимый». Птицы имеют лазурно-голубое оперение и «корону» на голове. Вес их достигает 2,5 кг, длина тела составляет порядка 80 см. Эти голуби не мигрируют, а всегда живут на западе Тихого океана.

11 октября сообщалось, что столичные зоологи помогли восстановиться белому медведю, приехавшему из Красноярского края. В Москву белого медведя доставили в начале сентября из Красноярского края, где его нашли с многочисленными ранениями от выстрелов, напоминает телеканал «Звезда». По мнению неврологов, косолапый никогда не сможет ходить, вести беззаботный образ жизни это ему не помешает.

10 октября сообщалось, что в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка привезли тигрицу, которую девять месяцев назад обнаружили в Приморском крае. Как отмечает телеканал «360», животное было ранено, на тот момент ему было около пяти месяцев. Сейчас жизни тигрицы ничто не угрожает, но из-за полученных травм у нее неправильно растут резцы и клыки, поэтому она нуждается в специальном рационе и постоянном ветконтроле.

6 октября в Московском зоопарке родился еще один детеныш краснокнижной викуньи. Как пишет агентство городских новостей «Москва», учреждение участвует в программе по сохранению редких викуний.