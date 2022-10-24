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В московском зоопарке родился детеныш редких мандрилов

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Фото: Московский зоопарк
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В зоопарке Москвы появился на свет детеныш редкого вида мандрилов — крупных обезьян, обитающих в Центральной Африке. Как сообщается 24 октября на сайте мэра столицы, новый обитатель зоосада появился на свет минувшей ночью.

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«Зоологи обнаружили его при ежедневном утреннем осмотре. Детеныш крепко держался за мать и внимательно наблюдал за другими членами группы», — отмечено в публикации.

Пока малыш перемещается только по территории вольера вместе с матерью. Его вес и пол ветеринары определят позже. На вид, по предварительной оценке, животное полностью здорово.

Мандрилы отличаются яркой внешностью. У них красный нос, вдоль которого тянутся хрящевые голубые или синие борозды. Этот вид занесен в Международную Красную книгу в категории «уязвимые». Увидеть нового обитателя зоопарка и его родителей можно в павильоне «Дом приматов».

19 октября сообщалось, что в Московском зоопарке впервые за 30 лет дала потомство пара гигантских цепкохвостых сцинков. Детеныш родился у пары, которая появилась в зоопарке четырьмя годами ранее. Обеих ящериц спасли от предыдущих недобросовестных владельцев.

Ранее, 15 сентября, пресс-служба зоопарка рассказала, что за лето родились один птенец розового фламинго и два птенца красного. Для сохранения потомства специалистам приходилось менять яйца на муляжи и выращивать их в инкубаторе.

20 сентября также сообщалось, что Московский зоопарк эвакуировал из города Кременная в рамках акции помощи зоосадам Донбасса и Украины 16-летнего бурого медведя Грома, жившего в непосредственной близости от зоны боевых действий. В настоящее время 16-летний медведь находится под наблюдением ветеринарных врачей.

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