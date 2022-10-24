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Суд Киева на два месяца арестовал главу департамента «Мотор Сич»

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Фото: Служба безопасности Украины
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Суд на Украине арестовал начальника департамента внешнеэкономической деятельности компании «Мотор Сич» Олега Дзюбу на два месяца. Об этом 24 октября сообщил медиа-проект «Граты».

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«Шевченковский суд Киева отправил под арест на два месяца начальника департамента внешнеэкономической деятельности компании «Мотор Сич» Олега Дзюбу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что журналистов пустили только на оглашение решения, сам Дзюба от комментариев отказался.

Ожидается, что решение о мере пресечения директору предприятия Вячеславу Богуслаеву будет тоже вынесено 24 октября.

Накануне украинские силовики задержали Богуслаева и Дзюбу. По данным спецслужбы, они якобы сотрудничали с «Ростехом» и через третьи страны наладили поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в РФ.

Подозреваемому грозит пожизненное заключение. Коллектив украинского предприятия «Мотор Сич» обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, выступив в защиту Богуслаева.

В российской госкорпорации заявили, что «Ростех» провел импортозамещение и не сотрудничает с «Мотор Сич» с 2014 года.

«Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей двигателей для самолетов и вертолетов.

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