Суд Киева на два месяца арестовал главу департамента «Мотор Сич»
Суд на Украине арестовал начальника департамента внешнеэкономической деятельности компании «Мотор Сич» Олега Дзюбу на два месяца. Об этом 24 октября сообщил медиа-проект «Граты».
«Шевченковский суд Киева отправил под арест на два месяца начальника департамента внешнеэкономической деятельности компании «Мотор Сич» Олега Дзюбу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что журналистов пустили только на оглашение решения, сам Дзюба от комментариев отказался.
Ожидается, что решение о мере пресечения директору предприятия Вячеславу Богуслаеву будет тоже вынесено 24 октября.
Накануне украинские силовики задержали Богуслаева и Дзюбу. По данным спецслужбы, они якобы сотрудничали с «Ростехом» и через третьи страны наладили поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в РФ.
Подозреваемому грозит пожизненное заключение. Коллектив украинского предприятия «Мотор Сич» обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, выступив в защиту Богуслаева.
В российской госкорпорации заявили, что «Ростех» провел импортозамещение и не сотрудничает с «Мотор Сич» с 2014 года.
«Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей двигателей для самолетов и вертолетов.