СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич» Богуслаева

Украинские силовики задержали директора завода «Мотор Сич», Героя Украины Вячеслава Богуслаева и главу департамента предприятия, которых подозревают в работе на Россию. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщили в службе безопасности Украины (СБУ).

«Сотрудники службы безопасности задержали президента АО «Мотор Сич» и начальника департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Их подозревают в незаконной поставке товаров военного назначения для российской штурмовой авиации. По данным СБУ, задержанные якобы сотрудничали с «Ростехом» и через третьи страны наладили поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в Россию.

Накануне о задержании Богуслаева сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В своем Telegram-канале он написал, что главу одного из крупнейших запорожских предприятий, имеющего звание Героя Украины, задержали по обвинению в госизмене и под конвоем отправили в Киев. Рогов также указал, что до этого дома у 83-летнего Богуслаева прошли обыски.

Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

«Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей двигателей для самолетов и вертолетов. После обретения Украиной независимости на предприятии сохранялись советские производственные цепочки, поэтому главным покупателем продукции завода была Россия. Однако в 2014 году после введенного Киевом одностороннего эмбарго на поставки оборонной продукции в Россию «Мотор Сич» потерял крупнейший рынок сбыта и оказался в кризисе.