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СБУ задержала Героя Украины Богуслаева по подозрению в госизмене

Главу украинского «Мотор Сич» Богуслаева задержали в Запорожье по обвинению в госизмене
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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Сотрудники украинских правоохранительных органов задержали директора украинского завода «Мотор Сич», обладателя звания Героя Украины Вячеслава Богуслаева. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«В Запорожье задержан Герой Украины. Директор одного из крупнейших запорожских предприятий задержан и сейчас под конвоем его везут в Киев. Речь идет о Вячеславе Богуслаеве. Главу правления компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева обвиняют в госизмене», — написал Рогов в своем Telegram.

Он добавил, что у 83-летнего Богуслаева дома прошли обыски. При этом входные двери в дом вскрывали с помощью спецоборудования. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

4 октября ВКС России поразили цеха завода «Мотор Сич», предназначенные для ремонта авиатехники вооруженных сил Украины. Кроме того, ракетными ударами в районе города Запорожье поражен украинский склад боеприпасов.

«Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей двигателей для самолетов и вертолетов. После обретения Украиной независимости на предприятии сохранялись советские производственные цепочки, поэтому главным покупателем продукции завода была Россия.

Однако, ситуация изменилась в 2014 году, когда Киев ввел одностороннее эмбарго на поставки оборонной продукции в Россию. В результате «Мотор Сич» потерял крупнейший рынок сбыта и оказался в кризисе.

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