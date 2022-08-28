Российские ВКС поразили цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье

ВКС России поразили цеха завода «Мотор Сич», предназначенные для ремонта вертолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 28 августа сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье на территории завода «Мотор Сич» поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолетов Воздушных сил Украины», — говорится в заявлении.

Кроме того, отметил Конашенков, в городе Никополь Днепропетровской области военные уничтожили восемь складов ракетно-артиллерийских боеприпасов и нефтехранилище, которое снабжало солдат ВСУ топливом.

Накануне официальный представитель оборонного ведомства доложил об уничтожении до 100 националистов и трех боевых машин РСЗО «Град» под Харьковом. Помимо этого в результате ударов оперативно-тактической авиации в районе Николаевской области ликвидировано свыше 40% личного состава 107-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ.

24 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что специальная военная операция РФ по защите Донбасса идет по плану, все задачи будут выполнены.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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