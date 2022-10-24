Коллектив «Мотор Сич» обратился к Зеленскому в защиту задержанного директора

Коллектив украинского предприятия «Мотор Сич» 24 октября обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, выступив в защиту директора предприятия Вячеслава Богуслаева, задержанного якобы за сотрудничество с Россией.

«На данный момент мы, запорожские моторостроители, глубоко обеспокоены задержанием нашего директора из-за таких возмутительных обвинений. <...> Мы искренне верим в его невиновность и всегда доверяли ему как своему лидеру, который заботится о светлом будущем <...> отечественного авиастроения, о судьбе предприятия и каждого моторостроителя», — приводит «РИА Новости» обращение заводчан.

В коллективе отметили, что Богуслаев почти за три десятка лет сохранил технологические мощности, способствующие развитию школы авиамоторостроения.

23 октября украинские силовики задержали Богуслаева и главу департамента предприятия. По данным спецслужбы, они якобы сотрудничали с «Ростехом» и через третьи страны наладили поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в Россию.

Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

«Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей двигателей для самолетов и вертолетов. В 2014 году после введенного Киевом одностороннего эмбарго на поставки оборонной продукции в Россию предприятие потеряло крупнейший рынок сбыта и оказался в кризисе.