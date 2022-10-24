Экономист оценил вероятность развития стагфляции в России

Американский экономист Нуриэль Рубини не учел в своем прогнозе о стагфляции глобальной экономики, что есть Запад и Восток, а это разные вещи. Об этом кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил в понедельник, 24 октября. Он объяснил, что значит развитие стагфляции, а также оценил ее вероятность в России.

21 октября Рубини предрек столкновение мира не только со скачком инфляции, но и со стагфляцией. По его мнению, ситуация в глобальной экономике окажется хуже, чем в период нефтяного кризиса 1970-х годов в Западной Европе, сообщается на арте kp.ru.

Он заявил, что на экономику повлияли, в частности, COVID-19 и спецоперация ВС РФ на Украине. Также роль сыграли протекционизм, деглобализация, перенос китайских производств в Европу и США, старение населения, ограничение миграции, ухудшение отношений Вашингтона и Пекина, климатические изменения, геополитические риски, кибервойны, а также неравенство в доходах и дедолларизация, передает «Федеральное агентство новостей».

Беляев пояснил, что понятие стагфляции означает застой или остановку производства одновременно с инфляционными процессами. Впервые этот термин появился в 1970-е годы. До этого было принято считать, что инфляция способствует быстрому экономическому росту, а при незначительных темпах роста инфляции быть не может.

«Появился такой термин, когда были очень низкие темпы роста, даже кое-где отрицательные, а инфляция была достаточно высокая. Это, в основном, касалось Европы», — рассказал экономист в беседе с Lenta.Ru.

По мнению аналитика, прогноз Рубини похож на правду, поскольку рост цен спровоцировал не денежный фактор, а прямой дефицит топлива, прежде всего, на европейском рынке, вследствие санкционной политики и ограничений поставок из России.

«Они сами спровоцировали рост цен на топливо и нефтегазовое сырье, а вслед за ним это перенеслось на остальные товары», — объяснил он.

При этом правительства большинства стран сдерживают рост производства. Это приводит к торможению развития экономики. Кроме этого, центральные банки пытаются сдержать инфляцию, используя стандартные инструменты, что только усугубляет положение.

«Им кажется, что это главный враг и они могут бороться с инфляцией тем, что повысят процентную ставку и таким образом ограничат рост денежной массы и, вообще, денежную массу. На самом деле, поскольку природа инфляции совершенно другая, не денежная, они на инфляцию таким образом не действуют, а действуют как дополнительный тормоз для экономики», — сказал эксперт.

Он высказал мнение, что в эти тяжелые времена экономике необходимо дать возможность развиваться и преодолевать трудности, связанные с ростом цен на энергию и сырье. Этого можно добиться при помощи кредитов по приемлемым ставкам, но центробанки увеличивают ставки, что ставит промышленность в более затруднительное положение и усугубляет риск торможения экономики.

«То есть оба слагаемых стагфляции получаем налицо, так что тут Рубини прав, ну а поскольку с этим связаны все крупные корпорации, которые работают в сфере материального производства, значит, и они будут переживать не лучшие времена», — отметил Беляев.

При этом аналитик отметил, что если два-три года назад прогноз Рубини мог бы касаться всего земного шара, то сегодня произошла трансформация геополитики и раздел мира на две зоны, которые взаимодействуют, но все-таки живут по своим законам.

«Стагфляция, о которой говорил Рубини, грозит западной части мира — это относится к Западной Европе, Америке», — сказал он.

Он отметил, что на восточную зону, к которой относится Россия, стагфляция тоже окажет отрицательное воздействие, но не в той полной мере и не с теми серьезными последствиями, которые будут характерны для западного мира. Россия вследствие санкций получила внушительную степень автономизации.

«Нас можно даже выделить из этой восточной зоны и сказать, что на нас еще меньше это окажет влияние, потому что мы защищены внутренним производством собственных базовых продуктов, а именно сырья, энергетических ресурсов и продовольствия», — заключил он.

21 октября руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая рассказала «Известиям», что апокалипсис в мировой экономике, то есть отсутствие ослабления инфляции, рецессия, а затем финансовый кризис является одним из вариантов негативного развития событий.

Ранее, 15 октября, газета Politico сообщила, что во время работы на экономическом форуме в Вашингтоне американские и европейские эксперты охарактеризовали текущую экономическую обстановку в мире как хаос. Утверждается, что на встрече политические и экономические эксперты озвучили основные проблемы в мире, среди которых они упомянули рост инфляции, огромные процентные ставки и панику из-за ухудшающейся энергетической ситуации.