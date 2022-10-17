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Западные эксперты рассказали об ощущении мирового экономического хаоса

Politico: американские и европейские эксперты считают, что мировая экономика находится в хаосе
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Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
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Во время работы на экономическом форуме в Вашингтоне американские и европейские эксперты назвали текущую экономическую обстановку в мире хаотической. Об этом сообщила Politico 15 октября.

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В материале отмечается, что встречу в столице США окружало чувство страха и неопределенности.

«Чувство страха окружило встречу в Вашингтоне на фоне одного из самых тревожных моментов для мировой экономики за последние годы», — говорится в статье.

Утверждается, что на встрече политические и экономические эксперты озвучили основные проблемы в мире, среди которых они упомянули рост инфляции, огромные процентные ставки и панику из-за ухудшающейся энергетической ситуации.

«Худшее еще впереди», — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, по словам авторов статьи, уловив тон дискуссий самых влиятельных экономических чиновников мира.

Председатель Официального форума валютно-финансовых учреждений США Марк Собел, по сообщению авторов статьи, указал на разобщенность при разрешении кризисной ситуации.

«Экономическая политика многих стран встает на свой собственный путь», — отметил он.

Еще один экономический эксперт, бывший министр финансов США Ларри Саммерс выступил с критикой Мирового валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка за их недостаточные усилия в решении экономических проблем.

«Кто-то должен предложить хоть что-нибудь. Я крайне разочарован их ответами», — пожаловался эксперт.

До этого, 14 октября телеканал Fox опубликовал данные о росте инфляции в США. Сообщалось о росте потребительских цен в стране на 8,2%.

В тот же день Европейский центральный банк допустил возможность технической рецессии в еврозоне в ближайшие месяцы.

12 октября стало известно, что, согласно макроэкономическим показателям, США фактически находятся в легкой рецессии. В первом квартале этого года ВВП США снизился на 1,6%, во втором — на 0,6%. При этом рынок труда остается сильным, уровень безработицы составляет 3,5%.

Ранее, 7 октября, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая рассказала об основных угрозах экономикам стран мира. Эксперт отметила, что мировая экономика, как и экономика США, не успела полностью преодолеть последствия кризиса, связанного с пандемией, а также «лечения» от него в виде накачки финансовой системы триллионами долларов.

Кроме того, ситуация на Украине, антироссийские санкции, ответные меры, перестройка мировой логистики энергоресурсов и продовольствия усугубили проблемы, усилили дисбаланс спроса и предложения, разогнали в развитых экономиках инфляцию.

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