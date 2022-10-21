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Эксперт допустила возможность апокалипсиса в мировой экономике

Эксперт Беленькая допустила возможность апокалипсиса в мировой экономике
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Фото: REUTERS/Dilara Senkaya
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Апокалипсис в мировой экономике, то есть отсутствие ослабления инфляции, рецессия, а затем финансовый кризис, является одним из вариантов негативного развития событий. Об этом «Известиям» 21 октября рассказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

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Накануне американский экономист Нуриэль Рубини заявил, что мировая экономика попадет в ловушку стагфляции, поскольку центральные банки изо всех сил пытаются сдержать инфляционные ожидания.

«Не говорила бы о неминуемости стагфляционного долгового кризиса, но с диагнозом, сформулированном Рубини, трудно не согласиться — он лежит на поверхности», — сказала она.

По словам Беленькой, на фоне рекордной мировой инфляции за несколько десятилетий крупнейшие мировые центробанки опасаются потери последней опоры ценовой стабильности — заякоренных долгосрочных инфляционных ожиданий, «завоеванных» в течение десятилетий после стагфляции 1970-1980 гг.

Чтобы этого не допустить, они объявляют о приоритете снижения инфляции и готовности для этого повысить процентные ставки до уровней, угнетающих экономический рост, и сохранении их на этих уровнях, вероятно, до конца 2023 года, даже если это приведет к рецессии, пояснила она.

«Итог — ожидается ухудшение динамики мировой экономики в будущем году. В условиях близкой к рекорду долговой нагрузки в мире (по данным IIF, 350% ВВП) сочетание синхронного ужесточения финансовых условий, слабого роста мировой экономики, укрепления доллара увеличивает риски финансовых кризисов», — отметила Беленькая.

Ранее, 15 октября, газета Politico сообщила, что во время работы на экономическом форуме в Вашингтоне американские и европейские эксперты охарактеризовали текущую экономическую обстановку в мире как хаос. Утверждается, что на встрече политические и экономические эксперты озвучили основные проблемы в мире, среди которых они упомянули рост инфляции, огромные процентные ставки и панику из-за ухудшающейся энергетической ситуации.

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