Эксперт допустила возможность апокалипсиса в мировой экономике

Апокалипсис в мировой экономике, то есть отсутствие ослабления инфляции, рецессия, а затем финансовый кризис, является одним из вариантов негативного развития событий. Об этом «Известиям» 21 октября рассказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Накануне американский экономист Нуриэль Рубини заявил, что мировая экономика попадет в ловушку стагфляции, поскольку центральные банки изо всех сил пытаются сдержать инфляционные ожидания.

«Не говорила бы о неминуемости стагфляционного долгового кризиса, но с диагнозом, сформулированном Рубини, трудно не согласиться — он лежит на поверхности», — сказала она.

По словам Беленькой, на фоне рекордной мировой инфляции за несколько десятилетий крупнейшие мировые центробанки опасаются потери последней опоры ценовой стабильности — заякоренных долгосрочных инфляционных ожиданий, «завоеванных» в течение десятилетий после стагфляции 1970-1980 гг.

Чтобы этого не допустить, они объявляют о приоритете снижения инфляции и готовности для этого повысить процентные ставки до уровней, угнетающих экономический рост, и сохранении их на этих уровнях, вероятно, до конца 2023 года, даже если это приведет к рецессии, пояснила она.

«Итог — ожидается ухудшение динамики мировой экономики в будущем году. В условиях близкой к рекорду долговой нагрузки в мире (по данным IIF, 350% ВВП) сочетание синхронного ужесточения финансовых условий, слабого роста мировой экономики, укрепления доллара увеличивает риски финансовых кризисов», — отметила Беленькая.

Ранее, 15 октября, газета Politico сообщила, что во время работы на экономическом форуме в Вашингтоне американские и европейские эксперты охарактеризовали текущую экономическую обстановку в мире как хаос. Утверждается, что на встрече политические и экономические эксперты озвучили основные проблемы в мире, среди которых они упомянули рост инфляции, огромные процентные ставки и панику из-за ухудшающейся энергетической ситуации.