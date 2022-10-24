Польша настояла на добровольности совместных закупок газа странами ЕС

Польские власти настаивают на добровольности совместных закупок газа странами Евросоюза. Об этом 24 октября заявил министр правительства Польши по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк.

«Совместные закупки, которые предлагает часть стран, могут стать шансом покупать газ дешевле в ЕС, но с одним условием: они будут основываться на принципе добровольности», — сказал он журналистам.

По словам министра, «никого нельзя заставлять предпринимать совместные закупки, потому что часть стран имеют сильные переговорные позиции и действующие контракты с хорошими ценами газа».

«Поэтому их нельзя заставлять вести переговоры, в которых перспективы могут быть ниже», — пояснил Шинковский.

Он уточнил, что имеет в виду в том числе и Польшу.

«Это случай Польши после новых газовых инвестиций, таких как интерконнектор с Литвой, открытый в мае, интерконнектор со Словакией, открытый в августе, газопровод Baltic Pipe, открытый месяц назад», — рассказал министр.

Он добавил, что эти инвестиции привели к тому, что Польша достигла одних из лучших показателей в Европе с точки зрения газовой безопасности.

«Поэтому Польша имеет относительно сильную переговорную позицию, и мы не хотим быть связанными какими-то обязывающими механизмами. Поэтому мы поддерживаем общие закупки газа, но опирающиеся на принцип добровольности», — заключил Шинковский.

Ранее, 20 октября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал новый план Еврокомиссии (ЕК) по совместным закупкам природного газа странами ЕС нерациональным. По его мнению, прекращение поставок российского топлива приведет к проблемам в экономике европейских стран.

Ранее, 18 октября, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости совместных закупок газа странами ЕС. В качестве первого шага странам-членам, по словам фон дер Ляйен, будет предложено объединить свои потребности в газе, чтобы найти более привлекательные предложения от международных поставщиков. Затем на добровольной основе европейским компаниям будет разрешено объединиться в консорциум и покупать газ коллективно в соответствии с правилами конкуренции, добавила глава ЕК. При этом Россия будет исключена из совместных закупок.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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