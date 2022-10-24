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Польша настояла на добровольности совместных закупок газа странами ЕС

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Фото: TASS/DPA/SVEN SIMON
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Польские власти настаивают на добровольности совместных закупок газа странами Евросоюза. Об этом 24 октября заявил министр правительства Польши по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк.

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«Совместные закупки, которые предлагает часть стран, могут стать шансом покупать газ дешевле в ЕС, но с одним условием: они будут основываться на принципе добровольности», — сказал он журналистам.

По словам министра, «никого нельзя заставлять предпринимать совместные закупки, потому что часть стран имеют сильные переговорные позиции и действующие контракты с хорошими ценами газа».

«Поэтому их нельзя заставлять вести переговоры, в которых перспективы могут быть ниже», — пояснил Шинковский.

Он уточнил, что имеет в виду в том числе и Польшу.

«Это случай Польши после новых газовых инвестиций, таких как интерконнектор с Литвой, открытый в мае, интерконнектор со Словакией, открытый в августе, газопровод Baltic Pipe, открытый месяц назад», — рассказал министр.

Он добавил, что эти инвестиции привели к тому, что Польша достигла одних из лучших показателей в Европе с точки зрения газовой безопасности.

«Поэтому Польша имеет относительно сильную переговорную позицию, и мы не хотим быть связанными какими-то обязывающими механизмами. Поэтому мы поддерживаем общие закупки газа, но опирающиеся на принцип добровольности», — заключил Шинковский.

Ранее, 20 октября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал новый план Еврокомиссии (ЕК) по совместным закупкам природного газа странами ЕС нерациональным. По его мнению, прекращение поставок российского топлива приведет к проблемам в экономике европейских стран.

Ранее, 18 октября, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости совместных закупок газа странами ЕС. В качестве первого шага странам-членам, по словам фон дер Ляйен, будет предложено объединить свои потребности в газе, чтобы найти более привлекательные предложения от международных поставщиков. Затем на добровольной основе европейским компаниям будет разрешено объединиться в консорциум и покупать газ коллективно в соответствии с правилами конкуренции, добавила глава ЕК. При этом Россия будет исключена из совместных закупок.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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