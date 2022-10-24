Мордонт получила поддержку более 90 депутатов для участия в выборах премьера Британии
Лидер палаты общин Пенни Мордонт сообщила о поддержке более чем 90 депутатов в ее избрании на пост премьер-министра Великобритании. Об этом 24 октября сообщил телеканал Sky News,
Как уточняется, в настоящее время политик пытается набрать голоса 100 парламентариев, необходимых для ее участия в предвыборной кампании. Ей необходимо заручиться поддержкой 100 политиков до 14:00 по местному времени (16:00 мск).
Публично Мордонт поддержали только 25 депутатов-консерваторов.
О намерении избираться Мордонт заявила 21 октября.
Кандидатуру экс-министра финансов Великобритании Риши Сунака поддержали более половины членов парламентской фракции правящей Консервативной партии страны. К 24 октября за его кандидатуру высказались уже 184 из 357 депутатов-тори.
23 октября бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы кабмина страны.
Консерваторы должны выбрать нового лидера партии и кандидата на пост главы правительства в течение недели.
Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьера Великобритании в четверг, 20 октября. До выборов нового главы правительства она будет исполняющей обязанности премьера.
Трасс занимала должность всего 44 дня, сменив Бориса Джонсона. Ее пребывание на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании. За это время она лишилась двух главных министров, поддержки парламентской фракции и избирателей. Ее рейтинг упал до рекордно низких 15% из-за экономической политики.