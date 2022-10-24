Мордонт получила поддержку более 90 депутатов для участия в выборах премьера Британии

Лидер палаты общин Пенни Мордонт сообщила о поддержке более чем 90 депутатов в ее избрании на пост премьера Британии

24 октября 2022, 15:19 0

Фото: REUTERS/Henry Nicholls