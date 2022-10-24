Участницу шоу «Голос» в Финляндии отстранили из-за российского паспорта

Переехавшую в Финляндию из России участницу финского шоу «Голос» (Voice of Finland) отстранили от участия в вокальном конкурсе, так как она является обладательницей двойного гражданства и имеет российский паспорт. Об этом сообщила 24 октября общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

После того как данная информация была предана огласке в СМИ, представители телеканала Nelonen, который транслирует конкурс, и продюсерская компания ITV пригласили певицу вернуться обратно, однако она отказалась.

«Получив финский паспорт, мне казалось, что я нашла второй дом. Но мне как будто указали мое место. Теперь я почувствовала, что я в этой стране никто», — рассказала о своих чувствах Мария.

Известно, что исполнительница переехала в Финляндию семь лет назад из Санкт-Петербурга, где профессионально занималась вокалом. На новом месте россиянка начала давать уроки, параллельно пытаясь делать карьеру певицы. Финское гражданство она получила совсем недавно.

По словам девушки, до этого она не сталкивалась с дискриминацией в Финляндии на фоне конфликта России и Украины и, наоборот, говорила всем, что «финны не такие». Сообщается, что еще один участник, также получивший приглашение вернуться в шоу после отстранения из-за российского гражданства, пока раздумывает, принимать ли его.

22 октября сообщалось, что жители Финляндии и Люксембурга начали приходить «погреться» в местные представительства Россотрудничества — Русские дома. В Россотрудничестве напомнили, что в Русских домах в Европе открылись пункты обогрева для местных жителей. Туда можно прийти, чтобы выпить чая, подзарядить телефон, посмотреть кино и мультфильмы.

19 октября сообщалось, что жители Финляндии примут участие в серии протестов против политики правительства страны из-за антироссийских санкций, к последствиям которых, в том числе отсутствию отопления зимой в домах, население не готово.

Ранее, 29 июля, стало известно, что в Финляндии местный житель выгнал из кафе русскоязычную пожилую женщину и угрожал ей расправой. В попытках решить ситуацию она по-фински пыталась объяснить, что более 30 лет проживает в Скандинавии, но это не остановило агрессора — он начал распускать руки.

27 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в мире надолго задержится ситуация беспрецедентной русофобии Запада, поскольку западные страны объявили всему русскому миру тотальную войну и уже не скрывают этого.