Реклама
Прямой эфир
Мир
Участницу шоу «Голос» в Финляндии отстранили из-за российского паспорта
Армия
Стремоусов заявил о больших потерях ВСУ на херсонском направлении
Мир
Американист оценил вероятность кризиса в США из-за обмеления реки Миссисипи
Мир
Евросовет признал вынужденное вступление ЕС в гонку вооружений из-за Киева
Мир
Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Мир
Британцы впервые получили поздравительные открытки от нового короля Карла III
Мир
Лукашенко указал на непоколебимость Белоруссии перед санкциями Запада
Мир
Лавров указ на необходимость решения всех вопросов Москвы по зерновой сделке
Экономика
Цена газа в Европе опустилась ниже $1000 за 1 тыс. куб. м
Мир
Минобороны РФ сообщило о завершении Украиной создания «грязной бомбы»
Авто
Tesla снизила на 9% цены в Китае на модели Model 3 и Model Y
Мир
Маск заявил о работе Starlink на Украине вне зависимости от финансирования Пентагона

Участницу шоу «Голос» в Финляндии отстранили из-за российского паспорта

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переехавшую в Финляндию из России участницу финского шоу «Голос» (Voice of Finland) отстранили от участия в вокальном конкурсе, так как она является обладательницей двойного гражданства и имеет российский паспорт. Об этом сообщила 24 октября общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Граница дозволенная: Финляндия пока не закрыла въезд для россиян
Вводятся ли в РФ ограничения для тех, кто подлежит частичной мобилизации

После того как данная информация была предана огласке в СМИ, представители телеканала Nelonen, который транслирует конкурс, и продюсерская компания ITV пригласили певицу вернуться обратно, однако она отказалась.

«Получив финский паспорт, мне казалось, что я нашла второй дом. Но мне как будто указали мое место. Теперь я почувствовала, что я в этой стране никто», — рассказала о своих чувствах Мария.

Известно, что исполнительница переехала в Финляндию семь лет назад из Санкт-Петербурга, где профессионально занималась вокалом. На новом месте россиянка начала давать уроки, параллельно пытаясь делать карьеру певицы. Финское гражданство она получила совсем недавно.

По словам девушки, до этого она не сталкивалась с дискриминацией в Финляндии на фоне конфликта России и Украины и, наоборот, говорила всем, что «финны не такие». Сообщается, что еще один участник, также получивший приглашение вернуться в шоу после отстранения из-за российского гражданства, пока раздумывает, принимать ли его.

22 октября сообщалось, что жители Финляндии и Люксембурга начали приходить «погреться» в местные представительства Россотрудничества — Русские дома. В Россотрудничестве напомнили, что в Русских домах в Европе открылись пункты обогрева для местных жителей. Туда можно прийти, чтобы выпить чая, подзарядить телефон, посмотреть кино и мультфильмы.

19 октября сообщалось, что жители Финляндии примут участие в серии протестов против политики правительства страны из-за антироссийских санкций, к последствиям которых, в том числе отсутствию отопления зимой в домах, население не готово.

Ранее, 29 июля, стало известно, что в Финляндии местный житель выгнал из кафе русскоязычную пожилую женщину и угрожал ей расправой. В попытках решить ситуацию она по-фински пыталась объяснить, что более 30 лет проживает в Скандинавии, но это не остановило агрессора — он начал распускать руки.

27 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в мире надолго задержится ситуация беспрецедентной русофобии Запада, поскольку западные страны объявили всему русскому миру тотальную войну и уже не скрывают этого.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022