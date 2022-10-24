Песков объяснил снижение числа контактов Путина с Шольцем и Макроном

Снижение частоты контактов президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольц и президентом Франции Эммануэлем Макроном объясняется тем, что они не хотят прислушиваться к позиции Москвы. Об этом 24 октября заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Что касается Макрона и Шольца, они не проявляют желания прислушиваться к позиции российской стороны и участвовать в усилиях по оказанию посреднических услуг. Поэтому с ними контактов стало меньше», — сказал Песков журналистам.

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