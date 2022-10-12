Французский лидер Эммануэль Макрон в среду, 12 октября, сообщил о своем намерении и дальше продолжать телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я ответственно подхожу к своей миссии и всегда буду вести переговоры, когда это требуется», — подчеркнул президент Франции в эфире телеканала France 2.

Днем ранее депутат Государственной думы Султан Хамзаев прокомментировал слова главы министерства иностранных дел Франции Катрин Колонны о том, что Париж считает важным сохранять каналы диалога с Москвой и выступает против попыток изоляции РФ. Хамзаев подчеркнул, что в Европе есть политики с сознательным мышлением, но их мало.

22 сентября Макрон заявил, что Франция должна сделать всё возможное, чтобы Украина и РФ вернулись за стол переговоров, как только будут готовы. Однако французский лидер не стал озвучивать возможные сценарии развития ситуации на Украине, чтобы не допустить обострения конфликта.

Двумя днями ранее Макрон уведомил о готовности Парижа продолжать диалог с Москвой по поводу ситуации на Украине. Он отметил, что поддерживал с российской стороной разговор до начала конфликта, в последние месяцы и намерен вести его дальше.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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