В Европе есть политики с сознательным мышлением, но их мало. Об этом 11 октября заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Таким образом он прокомментировал слова главы МИД Франции Катрин Колонны о том, что Париж считает важным сохранять каналы диалога с Москвой и выступает против попыток изоляции России.

«То, что в Европе есть политики с сознательным мышлением, — это факт. Их, правда, мало сегодня, они в маргинально загнанном меньшинстве, такова политика США», — приводит слова Хамзаева «Дума ТВ» для «Известий».

По его мнению, как только Вашингтон «запечатает поставки энергоресурсов в Европу», сразу же пойдет смягчение эскалации.

«На данном этапе американцы преследуют для себя одну прописную истину — любой ценой заставить европейцев через шантаж, запугивание и многие другие русофобские действия, которые они запустили, покупать дороже свой газ и другие энергоресурсы, которые до этого были неактуальны и, соответственно, подрывать экономику самой Европы», — пояснил депутат.

Накануне министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр предостерег США от попыток установить экономическое господство путем ослабления Европы, воспользовавшись украинским конфликтом.

20 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов продолжать разговор с Россией по ситуации на Украине. Он отметил, что вел диалог с РФ до начала конфликта, поддерживал его в последние месяцы и намерен вести дальше.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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