Цена газа в Европе опустилась ниже $1000 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе опустилась ниже $1 тыс. за 1 тыс. куб. м впервые с 14 июня. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE по состоянию на понедельник, 24 октября.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до $989 за 1 тыс. куб. м. Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет более 14%.

Уменьшение цены происходит на фоне того, что страны Евросоюза (ЕС) практически полностью восполнили запасы газа: подземные газохранилища (ПХГ) заполнены почти на 93,5%. Также на ценах сказывается аномально теплая погода, установившаяся в регионе.

Ранее, 4 октября, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард пояснил «Известиям», что мягкая погода и достаточные запасы газа уменьшают опасения государств — членов ЕС по поводу дефицита ресурса.

При этом, несмотря на снижение, текущие цены на газ в несколько раз превышают прошлогодние, когда газовые котировки находились на рекордном уровне.

На это 20 сентября также указывала обозреватель американского журнала Foreign Policy Кристина Лу. Она отметила, что стоимость энергоресурса в 10 раз превышает средние показатели за прошлые 10 лет. Журналист добавила, что в Европе может развернуться борьба за выживание на фоне ограничений поставок газа из РФ и последующего за этим энергокризиса.