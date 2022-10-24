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Винник обратился к патриарху Кириллу с просьбой о ходатайстве по его делу

Экстрадированный в США Винник обратился к патриарху Кириллу с просьбой о ходатайстве по его делу
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Фото: TASS/EPA/SIMELA PANTZARTZI
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Адвокат россиянина Александра Винника, экстрадированного в США, Фредерик Бело обратился к патриарху Кириллу с просьбой о ходатайстве по делу его подзащитного. Письмо появилось в распоряжении «Известий» 24 октября.

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Адвокат отметил, что Винник с момента задержания был помещен в одиночную камеру и, по мнению специалистов, длительное нахождение в изоляции представляет собой метод пытки.

«Не владея ни английским, ни французским языками, Винник не мог общаться даже с работниками тюрьмы. Врачи-психиатры неоднократно констатировали у него эпизодическую потерю памяти на фоне стресса и полной изоляции. Общение с семьей для Винника ограничено недолгими телефонными разговорами раз в неделю», — написал Бело.

Он добавил, что его подзащитный «является глубоко верующим православным христианином» и «его вера — это единственное, что служило ему опорой, что сопровождало и поддерживало его на протяжении всего заключения».

«Дело Винника для Соединенных Штатов — это разбирательство не правовое, а политическое. <…> Понимая, что в настоящий момент на государственном уровне ведутся переговоры об обмене заключенными, Александр Винник обращается к Вашему Святейшеству как к защитнику православной веры и всех православных христиан и просит возвысить Ваш голос перед российскими властями в поддержку прошения Александра о возвращении на Родину», — написал адвокат.

18 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США нацелены на то, чтобы диалог об обмене заключенными с РФ завершился успешно. По словам Жан-Пьер, переговоры с Россией об обмене будут продолжаться до возвращения осужденных.

В начале сентября адвокат Винника призвал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова начать переговоры с Вашингтоном о включении его подзащитного в потенциальный обмен заключенными. Он указал на то, что максимальное наказание по выдвинутым Виннику обвинениям составляет 55 лет тюремного заключения. Этот срок, уточнил Бело, будет для россиянина равносилен пожизненному заключению.

Также адвокат заявил, что его подзащитный готов предстать перед судом в России, поскольку рассчитывает на правосудие своей страны, «патриотом которой он является».

Российского IT-специалиста Александра Винника задержали во время отдыха в Греции в июле 2017 года по запросу США. Россиянину были предъявлены обвинения в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через биржу криптовалют ВТС-е, которая ныне не существует, а также в распространении вредоносных программ с целью вымогательства средств.

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