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Курс доллара в бюджете на 2023 год — прогнозы и факторы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Минфин РФ рассчитал курс доллара на 2023 год и плановый период 2024–2025. Основанием для прогнозов послужил социально-экономический анализ всех сложившихся к настоящему моменту факторов — внешних и внутренних. Как будет меняться курс — читайте в материале «Известий».

Какой курс доллара заложен в бюджет на 2023 год в России

Согласно расчетам ведомства, к 2023 году курс доллара составит 68,3 рубля. В дальнейшем аналитики ожидают его повышения до 70,9 рубля в 2024 году и 72,2 рубля в 2025 году. При этом отмечается, что «в реальном эффективном выражении» курс будет сохраняться на стабильных отметках.

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В свою очередь по итогам 2022 года курс доллара должен составить около 68,1 рубля, предположили в ведомстве.

Подтверждает прогноз и Минэкономразвития. Глава министерства Максим Решетников 17 октября заявил, что к 2025 году произойдет постепенное ослабление рубля к доллару. Он назвал те же цифры, что приводил Минфин, и подчеркнул, что реальный эффективный курс рубля останется стабильным, но крепче на 10–15%, чем в среднем за 2016–2021 годы.

Почему ослабевает рубль

Причины, по которым профильные ведомства спрогнозировали ослабление рубля, назвал в беседе с «Известиями» ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. Он напомнил о ситуации на рынке энергоносителей и вступающих в силу с 5 декабря ограничениях на поставки российской нефти. По мнению эксперта, эта мера может повлечь за собой рост мировых цен на черное золото и сокращение ее добычи в РФ.

Кроме того, Сыроваткин обратил внимание на влияние таких факторов, как показатели импорта и экспорта. Он указал, что рубль может ослабевать на фоне увеличения импорта или снижения экспорта.

При этом специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов согласился со сценарием и доводами, приведенными другими экспертами, но отметил, что ослабление рубля будет выгодным для российской экономики. Он также уточнил, что о прогнозах на 2025 год нужно говорить с осторожностью, поскольку на ситуацию к тому времени могут воздействовать многие факторы, которые сейчас сложно предвидеть.

Ранее «Известия» рассказали о других показателях, заложенных в бюджете на 2023 год и плановые 2024 и 2025 годы. В их числе — статьи доходов и расходов, прогноз инфляции, ВВП.

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