Эксперт спрогнозировал к концу года курс 68–70 рублей за доллар

К концу года прогнозируется 68–70 рублей за доллар, рассказал «Известиям» специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов 17 октября.

Он отметил, что в начале 2022 года против РФ было введено множество санкций, которые обрушили фондовый и валютный рынки России, но быстрые меры со стороны правительства и Центробанка, включая ограничения на операции с валютой и запрет нерезидентам осуществлять торговлю, помогли укреплению и стабилизации рубля. Курс нацвалюты почти весь год находится у отметок 60 рублей за доллар.

«Такие меры огородили внутреннюю финансовую систему от внешних факторов, оставив лишь механизмы спроса и предложения внутри страны. Санкции сильно ограничили использование доллара, поэтому отсутствие спроса на недружественные валюты и запрет торговли некоторыми парами способствовали укреплению рубля», — добавил он.

Эксперт предположил, что рост импорта, увеличенные бюджетные расходы под конец года и ожидание начала введения потолка цен на российскую нефть могут ослабить рубль в ближайшее время.

«Это выгодно для российского бюджета. Несколько дней назад курс уже опускался практически до 65 рублей за доллар, но в 20-х числах каждого месяца экспортеры выплачивают НДПИ, что приводит к укреплению рубля. Что мы сейчас и наблюдаем, курс уже укрепился ниже 62 рублей за доллар», — сказал он.

Введение очередных рестрикций, включая возможное установление предельной цены на энергоносители из РФ, не окажут ощутимого влияния на ситуацию внутри страны, считает он. Однако стоимость нефти и газа увеличится.

«Для компенсации потерь от объема продаж правительству будет выгодно ослабить курс рубля. На конец года вполне вероятно увидеть курс в районе 70 рублей за доллар, причем каких-то резких скачков не предвидится. К завершению октября доллар может стоить около 63–64 рублей с дальнейшим ослаблением в ноябре до 65–66 рублей», — уточнил Вавилов.

При этом он отметил, что прогноз Минэкономразвития об ослаблении курса рубля к 2025 году с 68,1 до 72,2 рубля за доллар может корректироваться по мере изменений ситуации в мире и внутри страны.

«Говорить о курсе рубля на горизонте 2025 года не имеет никакого смысла, так как в мировой экономике происходят фундаментальные изменения», — заключил эксперт.

Ранее в этот день глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что постепенное ослабление курса рубля к доллару ожидается к 2025 году. При этом, по его словам, реальный эффективный курс рубля останется стабильным, но крепче на 10–15%, чем в среднем за 2016–2021 годы.

12 октября директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин рассказал, что российский рубль ослаб к доллару, что, вероятно, связано с тем, что токсичность американской валюты стали оценивать чуть ниже. Аналитик отметил, что российская валюта может торговаться в достаточно широком диапазоне в зависимости от внешних событий.