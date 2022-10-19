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Аналитик перечислил причины возможного ослабления рубля

Олег Сыроваткин: рубль может ослабнуть из-за темпов роста импорта и экспорта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Рубль может ослабнуть при ускорении темпов роста импорта или снижения экспорта. Об этом 19 октября рассказал изданию «Прайм» ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

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«Пока сложно говорить о том, какие именно последствия для рынков будут иметь вступающие в силу 5 декабря эмбарго на морские поставки российской нефти в ЕС и предельные цены (так называемый «потолок») на российскую нефть для поставок в третьи страны. Теоретически это может спровоцировать рост мировых цен на нефть и снижение объема ее добычи в России», — объяснил аналитик.

Он добавил, что курс доллара к рублю с начала лета колеблется в пределах 55–60. При этом импорт восстанавливается медленнее, чем ожидалось, как и экспорт российских энергоносителей в долларовом выражении, несмотря на антироссийские санкции и другие факторы.

Сыроваткин предупредил, что рынкам энергоносителей угрожают очевидные и значительные факторы, которые могут повлиять на серьезное снижение мировых цен. В числе таких факторов — глобальная рецессия из-за быстрого повышения процентных ставок ведущими ЦБ мира.

Базовый прогноз по курсу доллара к рублю на конец года, по словам эксперта, составляет 64. Но если возникнет масштабный спрос на валюту или резкое сокращение притока валютной выручки от экспортеров на Мосбиржу, российская валюта может снизиться еще сильнее.

Ранее, 17 октября, специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов рассказал «Известиям», что к концу года прогнозируется 68–70 рублей за доллар. Он отметил, что в начале 2022 года против РФ было введено множество санкций, которые обрушили фондовый и валютный рынки России, но быстрые меры со стороны правительства и Центробанка, включая ограничения на операции с валютой и запрет нерезидентам осуществлять торговлю, помогли укреплению и стабилизации рубля.

В этот же день глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что постепенное ослабление курса рубля к доллару ожидается к 2025 году. При этом, по его словам, реальный эффективный курс рубля останется стабильным, но крепче на 10–15%, чем в среднем за 2016–2021 годы.

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