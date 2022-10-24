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Несколько соседних строений повреждены при падении Су-30 на жилой дом

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Фото: REUTERS/Stringer
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Несколько соседних строений получили повреждения в результате падения самолета Су-30 на двухквартирный частный дом в Иркутске, рассказал первый замглавы областного центра Андрей Южаков в понедельник, 24 октября.

Страшный Су: в Иркутске военный самолет упал на частный дом
При падении на жилой дом в Иркутске погибли два пилота, местные жители не пострадали

«Где-то есть повреждения забора, где-то есть повреждения надворных построек. Поэтому мы сейчас это все фиксируем и, соответственно, будем отрабатывать в дальнейшем», — заявил Южаков в беседе с журналистами.

Он сообщил о предстоящем в понедельник осмотре близлежащих участков для оценки ущерба.

Сообщается, что на месте трагедии работают следователи, полицейские проводят обход и опрашивают местных жителей.

Самолет Су-30СМ упал на двухэтажный дом в Иркутске 23 октября в микрорайоне Ново-Ленино во время испытательного полета. При крушении погибли два пилота — Максим Конюшин и Виктор Крюков. Местные жители не пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Как рассказал очевидец крушения, после падения самолета Су-30 на месте ЧП было много дыма. Дом, в который попал самолет, сгорел дотла, после чего загорелся второй дом, из которого стали выбегать люди.

24 октября глава Иркутской области Игорь Кобзев посетил семьи погибших летчиков.

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